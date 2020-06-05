Скончался Михаил Кокшенов

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!", - написала она.

Что стало причиной смерти, она не уточнила.

Напомним, в октябре 2017 года актер перенес инсульт. Его выписали из больницы в начале 2018 года, однако на публике он больше не появлялся - замечали его только во время прогулок во дворе дома.

"Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло - спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", - написал актер Станислав Садальский на своей Instagram-странице.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Наиболее известны его роли в таких картинах, как "Женя, Женечка и "катюша"" (жадный солдат Захар), "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" , "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли".

В последние несколько лет актер практически не появлялся на публике и не снимался в кино или сериалах. Его последними работами стали "Папины дочки" и "Воронины".

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