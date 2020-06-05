Актриса Ирина Горбачева: "Массовое кино испортили тупыми комедиями и завалили шлаком"

На экраны выходит новый драматический сериал Эдуарда Оганесяна "Чики". Это история о четырех подругах, которые работают в притоне на федеральной южной трассе. Ирина Горбачева играет смелую и деловую Жанну.

Что касается коммерческого кино, то Ирина считает, что его научились делать так, "чтобы оно не было жвачкой".

"Например, комедия Леши Нужного "Я худею". Для меня это пример хорошей массовой картины, с хорошим юмором, и мне вообще ни грамма нигде там не стыдно. Я очень люблю эту работу и пересматривала ее несколько раз", - сказала она в интервью.

Она за такое кино, когда ты читаешь сценарий и плачешь. Горбачева считает, что массовое кино испортили.

"У нас возникло это разделение, потому что массовое кино испортили тупыми комедиями и завалили шлаком, пытаясь выкачать из людей деньги. Это как сейчас сериалы на телевидении и реже - на онлайн-платформах", - говорит она.

Ирина Горбачева рассказала, что это второй такой длительный проект в ее карьере. В главной роли в сериале она снялась впервые. Женщина даже не знает, когда что-то подобное будет у нее еще раз. И она и весь актерский состав выложились на съемках по полной.

Напомним, на платформе more.tv 4 июня стартует сериал "Чики". Запланировано 8 серий. Вдень премьеры будет показано сразу две серии. Это драма с элементами комедии о четырех подругах из глубинки, которые больше не хотят работать на трассе. Женщины решили начать свой бизнес - открыть фитнес-клуб.

В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, а еще (приятный сюрприз) Антон Лапенко.