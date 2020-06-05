Fobes назвал Кайли Дженнер самой высокооплачиваемой звездой. До этого - лишил звания миллиардера

Американский Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Вместе они смогли заработать 6,1 миллиарда долларов, что на 200 миллионов меньше, чем в предыдущем рейтинге.
Список возглавила 22-летняя модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 миллионов долларов. И хотя модель, по мнению Forbes, "годами преувеличивала масштабы своего бизнеса", средства, полученные ею от продажи 51% акций косметической компании, настоящие.
Сразу за ней следует рэпер Канье Уэст с 170 миллионами долларов.
Третье место занял Роджер Федерер, который смог заработать 106,3 миллиона долларов. Таким образом он стал первым представителем тенниса, который занял лидирующую позицию среди спортсменов.
На четвертом месте - Криштиану Роналду (105 миллионов), на пятом - еще один футболист - Лионель Месси с 104 миллионами.
В прошлом году пятерка лидеров была такой:
- Тейлор Свифт (185 миллионов долларов);
- Кайли Дженнер (170 миллионов долларов);
- Канье Уэст (150 миллионов долларов);
- Лионель Месси (127 миллионов долларов);
- Эд Ширан (110 миллионов долларов).
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