Fobes назвал Кайли Дженнер самой высокооплачиваемой звездой. До этого - лишил звания миллиардера

Список возглавила 22-летняя модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 миллионов долларов. И хотя модель, по мнению Forbes, "годами преувеличивала масштабы своего бизнеса", средства, полученные ею от продажи 51% акций косметической компании, настоящие.

Сразу за ней следует рэпер Канье Уэст с 170 миллионами долларов.

Третье место занял Роджер Федерер, который смог заработать 106,3 миллиона долларов. Таким образом он стал первым представителем тенниса, который занял лидирующую позицию среди спортсменов.

На четвертом месте - Криштиану Роналду (105 миллионов), на пятом - еще один футболист - Лионель Месси с 104 миллионами.

В прошлом году пятерка лидеров была такой:

Тейлор Свифт (185 миллионов долларов);

Кайли Дженнер (170 миллионов долларов);

Канье Уэст (150 миллионов долларов);

Лионель Месси (127 миллионов долларов);

Эд Ширан (110 миллионов долларов).