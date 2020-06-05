В пятницу произойдет частичное лунное затмение

В отличие от полного лунного затмения, когда Луна полностью уходит в глубокую тень Земли и делается кроваво-красной, частичное затмение - куда менее живописное зрелище.

Отмечается, что в Бразилии, Западной Африке и на большей части территории Европы его можно будет увидеть на восходе Луны, в остальной Африке и на большей части Азии - на протяжении всего затмения, в Северо-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии - на финальной стадии, когда там будет наступать утро субботы. В Северной Америке его не увидят вовсе.