Добавились еще две страны, прибыв из которых не надо соблюдать самоизоляцию

В обеих странах начиная с 29 мая в течение 14 дней кумулятивное количество пациентов упало ниже определенного рубежа в 15 случаев на 100 000 человек.

На данный момент самоизоляцию необходимо соблюдать прибывающим из пяти европейских стран - это Ирландия, Бельгия, Португалия, Великобритания и Швеция.

Требование самоизоляции больше не распространяется на 26 европейских стран - это Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Хорватия, Словения, Лихтенштейн, Мальта и Испания.

Во всех странах Балтии заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться. Наибольший спад заболеваемости констатирован в Латвии, где к 5 июня она упала до 3,02 случая на 100 тысяч жителей.

В Эстонии, по данным SPKC на 5 июня, 14-дневная заболеваемость составляет 6,78 случая на 100 тысяч жителей, а в Литве - 3,42 случая.

Наибольшая заболеваемость в группе стран ЕС и ЕЭЗ до сих пор отмечается в Швеции, где она на сегодняшний день составляет 96,16 случая на 100 тысяч жителей.

Тогда как на 29 мая 14-дневная заболеваемость составляла 70,7 случая на 100 тыс. жителей.

В Великобритании, Ирландии и Испании отмечен спад заболеваемости. В Ирландии она составляет 15,21 случая на 100 тысяч жителей. В Испании заболеваемость сократилась до 13,28 случая на 100 тысяч жителей.

Ни одного заболевшего на 100 тысяч жителей на сегодняшний день зарегистрировано только в Лихтенштейне, а в Хорватии 14-дневная заболеваемость составляет 0,24 случая на 100 тысяч жителей.