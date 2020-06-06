Виктория Боня об отношениях с абьюзером: "Он мог меня схватить за рукав"

"У меня были отношения с парнем... Он меня очень ревновал, хотя я не давала поводов... Он мог меня схватить за рукав, сильно тряхнуть…", - сказала Боня на видео.

В один из вечеров, когда она пошла с этим мужчиной в кинотеатр, ему не понравилось, что она на короткое время пропала из вида. Спутник вновь проявил к ней грубость.

"В тот момент, когда он меня схватил, я устроила такой мощный скандал. Дошло до того, что он даже испугался... У меня просто не было сил терпеть", - сказала она.

Боня считает, что женщина должна быть такой, чтобы ее любили, ценили и уважали. Не превращаться в забитое существо. Она обратилась ко всем своим подписчикам и объяснила, что нельзя позволять собой манипулировать.

Порой женщина иногда не понимает, почему она в роли жертвы. Модель обратилась к психологу. Теперь Виктория советует выписать по пунктам причины то, почему мы сами выбираем такую роль жертвы. По ее мнению, ответы часто находятся внутри нас самих.

Проработав все она пришла к мужчине и сказала: "Мы расстаемся".