Виктория Боня об отношениях с абьюзером: "Он мог меня схватить за рукав"

40-летняя модель и экс-участица шоу "Дом-2" Виктория Боня сейчас проживает в Монако. Недавно женщина решила поделиться с подписчиками историей о том, как ушла из отношений, в которых чувствовала себя жертвой.
"У меня были отношения с парнем... Он меня очень ревновал, хотя я не давала поводов... Он мог меня схватить за рукав, сильно тряхнуть…", - сказала Боня на видео.
В один из вечеров, когда она пошла с этим мужчиной в кинотеатр, ему не понравилось, что она на короткое время пропала из вида. Спутник вновь проявил к ней грубость.
"В тот момент, когда он меня схватил, я устроила такой мощный скандал. Дошло до того, что он даже испугался... У меня просто не было сил терпеть", - сказала она.
Боня считает, что женщина должна быть такой, чтобы ее любили, ценили и уважали. Не превращаться в забитое существо. Она обратилась ко всем своим подписчикам и объяснила, что нельзя позволять собой манипулировать.
Порой женщина иногда не понимает, почему она в роли жертвы. Модель обратилась к психологу. Теперь Виктория советует выписать по пунктам причины то, почему мы сами выбираем такую роль жертвы. По ее мнению, ответы часто находятся внутри нас самих.
Проработав все она пришла к мужчине и сказала: "Мы расстаемся".
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