Латвийцев призывают ревакцинироваться от дифтерии

По наблюдениям медиков, люди часто не знают, когда в последний раз делали обязательные прививки. Чем старше человек, тем меньше антител в организме, и защита пропадает. В Латвии порядка 95% детей получают комбинированные вакцины от разных опасных заболеваний. От ряда инфекций, например, дифтерии, нужна ревакцинация, но люди об этом не знают или не помнят.

Специалист Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Димина отмечает, что прививку от дифтерии нужно делать каждые десять лет.

"Трудно подсчитать, но примерно 50% популяции на данный момент вакцинировано", - сказала она.

Семейный врач Лига Козловска своим пациентам о необходимости ревакцинации напоминает, и радуется, что многие люди осознанно подходят к этому вопросу и даже сами интересуются, когда делать прививку. По ее словам, отказов от ревакцинации очень мало.

Не факт, что сделанная в детстве прививка будет на протяжении все жизни защищать человека, поэтому стоит обратиться к семейному врачу и проверить свой календарь вакцинации.

Видео: сюжет о необходимости ревакцинации