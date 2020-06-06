Вс, 7.06.2020
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Латвийцев призывают ревакцинироваться от дифтерии

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ФОТО: Rainer Droese/SIPA / Rainer Droese/SIPA

Латвийские специалисты по инфекционным заболеваниям напоминают, что раз в десять лет жителям нужно вакцинироваться от дифтерии. Прививка, сделанная в детстве перестает работать, сообщает передача Латвийского телевидения 4.studija. 

По наблюдениям медиков, люди часто не знают, когда в последний раз делали обязательные прививки. Чем старше человек, тем меньше антител в организме, и защита пропадает. В Латвии порядка 95% детей получают комбинированные вакцины от разных опасных заболеваний. От ряда инфекций, например, дифтерии, нужна ревакцинация, но люди об этом не знают или не помнят. 

Специалист Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Димина отмечает, что прививку от дифтерии нужно делать каждые десять лет.

"Трудно подсчитать, но примерно 50% популяции на данный момент вакцинировано",  - сказала она. 

Семейный врач Лига Козловска своим пациентам о необходимости ревакцинации напоминает, и радуется, что многие люди осознанно подходят к этому вопросу и даже сами интересуются, когда делать прививку. По ее словам, отказов от ревакцинации очень мало. 

Не факт, что сделанная в детстве прививка будет на протяжении все жизни защищать человека, поэтому стоит обратиться к семейному врачу и проверить свой календарь вакцинации. 

Видео: сюжет о необходимости ревакцинации 

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