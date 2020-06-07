Бывшая жена Кокшенова внесла ясность в ситуацию с наследством

5 июня стало известно, что в возрасте 83 лет скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. После многочисленных публикаций в СМИ, с журналистами пообщалась его бывшая супруга Елена Сергеевна, которая объяснила, как будет распределяться наследство артиста.
Женщина объяснила, что завещания Кокшенов не оставил, но у бывшей жены и вдовы актера нет никаких имущественных споров. Все давно было поделено.
"У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество - на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил", - сказала женщина.
Она объяснила, что они люди не бедные и им ничего не нужно. Елена Сергеевна призналась, что расстались они достойно. Кокшенов тогда подарил женщине две квартиры.
Напомним, Михаил Кокшенов был женат три раза. Его первая жена Нина Вокрош работала стюардессой в "Аэрофлоте". Женщина была на 20 лет старше Михаила. У пары родилась дочь Алевтина. Второй супругой актера стала 19-летняя Елена - студентка факультета гостиничного бизнеса. Позже девушка стала директором кинофильмов, которые снимал Кокшенов. Этот брак продлился около 20 лет.
Но позже оказалось, что Кокшенов внезапно вновь влюбился в самолете. Во время полета он познакомился с директором нефтяной компании ЗАО "Электон" Натальей Лепехиной. Именно с ней он прожил последние годы своей жизни.
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