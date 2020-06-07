Вс, 7.06.2020
Например, я никогда не бегала в Берлине. Поэтому я не могу сказать, что мой последний марафон уже позади. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Виктор Дробыш рассказал, как родился хит "Party For Everybody": "Мы бы "Евровидение" привезли в Москву"

Виктор Дробыш рассказал, как родился хит "Party For Everybody": "Мы бы "Евровидение" привезли в Москву"

Виктор Дробыш

ФОТО: скриншот видео

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш стал гостем шоу Елены Степаненко. Во время беседы он рассказал, как сочинил хит "Party For Everybody" для "Бурановских бабушек". 

Тогда его офис находился в гостинице "Белград". Люди часто заходили к нему по-ошибке. Однажды к нему постучались "Бурановские бабушки". Они зашли как-то неловко, сняли обувь, в одних носках и попросили композитора написать им песню.

В первый момент Виктору показалось, что это шутка или розыгрыш. Пока одна из них горько не заплакала. В итоге он сел и наиграл "Party For Everybody".

Песня была записана практически сразу. 

"Если бы не Loreen из Швеции, которая объективно была сильная, мы бы "Евровидение" привезли в Москву", - уверен он. 

Любопытный факт, куплет, который был на английском языком бабушки выучить не могли. В итоге они пели частушки, которые знали, а припев остался Party For Everybody. 

После этой истории бабушки ни разу не появились у него в офисе без самогона. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ