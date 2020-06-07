Виктор Дробыш рассказал, как родился хит "Party For Everybody": "Мы бы "Евровидение" привезли в Москву"

Тогда его офис находился в гостинице "Белград". Люди часто заходили к нему по-ошибке. Однажды к нему постучались "Бурановские бабушки". Они зашли как-то неловко, сняли обувь, в одних носках и попросили композитора написать им песню.

В первый момент Виктору показалось, что это шутка или розыгрыш. Пока одна из них горько не заплакала. В итоге он сел и наиграл "Party For Everybody".

Песня была записана практически сразу.

"Если бы не Loreen из Швеции, которая объективно была сильная, мы бы "Евровидение" привезли в Москву", - уверен он.

Любопытный факт, куплет, который был на английском языком бабушки выучить не могли. В итоге они пели частушки, которые знали, а припев остался Party For Everybody.

После этой истории бабушки ни разу не появились у него в офисе без самогона.