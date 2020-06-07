Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA. В лидерах - "Чернобыль"

Издание Variety сообщило, что члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awrds.
Лидером по номинациям стал драматический сериал от HBO "Чернобыль". Он отмечен в 14 категориях.
Галерея: Кадры из сериала "Чернобыль"
Столько же номинаций было в прошлом году у сериала "Убивая Еву".
Джаред Харриспретендует на звание "Лучшего актера" и Стеллан Скарсгард на "Лучшего актера второго плана".
Далее идут сериалы "Корона" и "Дрянь".
Полный список номинантов доступен на сайте премий.
Напомним, телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Пандемии коронавируса внесла коррективы и даты перенесли. Известно, что церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля. Организаторы подчеркивают, что во время съемок этих событий будет соблюдаться социальное дистанцирование, а лауреатам предложат принять награды виртуально.
Галерея: BAFTA 2019
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