Вс, 7.06.2020
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Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA. В лидерах - "Чернобыль"

Кадр из сериала "Чернобыль"

ФОТО: kadrs no video

Издание Variety сообщило, что члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awrds. 

Лидером по номинациям стал драматический сериал от HBO "Чернобыль". Он отмечен в 14 категориях. 

Галерея: Кадры из сериала "Чернобыль" 

Столько же номинаций было в прошлом году у сериала "Убивая Еву". 

Вилланель (Джоди Комер)

ФОТО: скриншот видео

Джаред Харриспретендует на звание "Лучшего актера" и Стеллан Скарсгард на "Лучшего актера второго плана".

Далее идут сериалы "Корона" и "Дрянь". 

Полный список номинантов доступен на сайте премий.

Напомним, телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Пандемии коронавируса внесла коррективы и даты перенесли. Известно, что церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля. Организаторы подчеркивают, что во время съемок этих событий будет соблюдаться социальное дистанцирование, а лауреатам предложат принять награды виртуально.

Галерея: BAFTA 2019

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