Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA. В лидерах - "Чернобыль"

Лидером по номинациям стал драматический сериал от HBO "Чернобыль". Он отмечен в 14 категориях.

Столько же номинаций было в прошлом году у сериала "Убивая Еву".

Напомним, телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Пандемии коронавируса внесла коррективы и даты перенесли. Известно, что церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля. Организаторы подчеркивают, что во время съемок этих событий будет соблюдаться социальное дистанцирование, а лауреатам предложат принять награды виртуально.