Воробьев о голливудском сериале: "Это своего рода традиция - если русское имя написано по-дурацки"

В сериале "Космические войска" Алексей Воробьев играет иностранного наблюдателя Юрия Телатовича, которого другие персонажи зовут просто Бобби.

"Друзья, я рад, что вам нравится мой герой в Space Force, и я знаю, что всех интересует, откуда у него такая редкая фамилия и почему его имя на нашивке написано таким космическим образом", - написал Воробьев на своей Instagram-странице.

Оказалось, что авторы сценария так решили пошутить над своим ассистентом (военным консультантом сериала). В последней редакции сценария персонажу Воробьева дали его фамилию.

"Так Юрий/Бобби стал Телатовичем", - объяснил актер.

С нашивкой на груди, которая в итоге оказалась с ошибкой на русском языке, получилась еще более забавная история. Алексей объяснил, что на эту роль пробовались сотни актеров, и на кого шить костюм, стало известно только за пару дней до начала съемок.

"Художники по костюмам очень старались справиться с непростой задачей написания имени на нашивке, но я уже летел в самолете, и им не удалось найти больше никого, кто знал бы, как это пишется по-русски.

Пришлось спрашивать Google, и он, как видите, тут не очень справился", - раскрыл Воробьев тайну странного написания фамилии героя.

Оказалось, что Алексей узнал, что утвержден на роль, чуть больше чем за сутки до момента, когда должен был быть на съемочной площадке.

"Сразу вылетел в Лос-Анджелес, чтобы успеть на примерку. Если бы я прибыл вовремя, возможно, имя было бы написано иначе..." - подытожил он.

Когда Воробьев увидел эту нашивку, то, конечно, очень посмеялся. Но что-то поменять уже было поздно и надо было идти в кадр.

"И мы решили, что, раз ничего сделать уже нельзя, пусть это будет своего рода традиция - если в голливудском проекте русское имя героя написано максимально по-дурацки, значит (как было уже не раз) - проект обречен на успех", - резюмировал он.

Стоит сказать, что проект и правда сейчас находится в лидерах просмотров. Тем более что в нем собраны такие кинозвезды, как Джон Малкович, Стив Карелл, Лиза Кудроу и другие.