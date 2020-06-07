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  • Латвийская телезвезда Кашерс сообщил о помолвке с любимым мужчиной

Латвийская телезвезда Кашерс сообщил о помолвке с любимым мужчиной

Кашерс и Янис

ФОТО: https://www.instagram.com/kasher_bb/

В субботу, 6 июня, латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым. 

На своей Instagram-странице Кашерс поделился снимками с женихом и трогательным видео, в котором увековечен этот особенный момент. 

Это событие пара отметила в кругу друзей. 

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что Кашерс начал отношения с мужчиной по имени Янис. Позже артист рассказал изданию Privātā Dzīve о своем новом друге. 

Известно, что Янис - фитнес-тренер. 

Правда, о личной жизни они говорят неохотно: "Решили, что будем делиться общими фото, но не будем ничего комментировать. У нас все прекрасно, и это главное! Остальное - это касается только нас".

Кашерс добавил, что ни он, ни Янис не хотели начинать отношения, но все как-то произошло и стало хорошо. 

В недавнем интервью Майе Розите-Криштопане пара призналась, что планирует создать семью вне Латвии.

Кашерс и Янис намерены перебраться в Италию. Они также не стали отрицать, что думают о юридическом оформлении своей жизни, детях, семье и общем бизнесе. 

Ранее Кашерс состоял в отношениях с Артуром Соколовым, но из соцсетей пропали все совместные фото. 

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации Кашерс сообщил 9 июня 2018 года, когда в Риге состоялся прайд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎥 @brushfilms

A post shared by Kasher (Kašers) Blums-Blumanis (@kasher_bb) on

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