Латвийская телезвезда Кашерс сообщил о помолвке с любимым мужчиной

В субботу, 6 июня, латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым.
На своей Instagram-странице Кашерс поделился снимками с женихом и трогательным видео, в котором увековечен этот особенный момент.
Это событие пара отметила в кругу друзей.
Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что Кашерс начал отношения с мужчиной по имени Янис. Позже артист рассказал изданию Privātā Dzīve о своем новом друге.
Известно, что Янис - фитнес-тренер.
Правда, о личной жизни они говорят неохотно: "Решили, что будем делиться общими фото, но не будем ничего комментировать. У нас все прекрасно, и это главное! Остальное - это касается только нас".
Кашерс добавил, что ни он, ни Янис не хотели начинать отношения, но все как-то произошло и стало хорошо.
В недавнем интервью Майе Розите-Криштопане пара призналась, что планирует создать семью вне Латвии.
Кашерс и Янис намерены перебраться в Италию. Они также не стали отрицать, что думают о юридическом оформлении своей жизни, детях, семье и общем бизнесе.
Ранее Кашерс состоял в отношениях с Артуром Соколовым, но из соцсетей пропали все совместные фото.
О своей нетрадиционной сексуальной ориентации Кашерс сообщил 9 июня 2018 года, когда в Риге состоялся прайд.
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