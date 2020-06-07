Вс, 7.06.2020
Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. Спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии

Latvijas valsts meži благоустроило два природных туристических объекта

ФОТО: Latvijas valsts meži

Государственное предприятие по обслуживанию леса Latvijas valsts meži (LVM) завершило работы по восстановлению двух туристических объектов - Калтенские кузницы (Kaltenes kalvas)  и место отдыха "Зилокалнские родники" (Zilokalnu avoti). 

На природной тропе Kaltenes kalvas восстановлены деревянные конструкции, вывезены упавшие деревья, которые угрожали безопасности посетителей. Это место известно огромными камнями посреди леса. 

На родниках стало проще брать воду, для этого перестроили мостки. Место забора воды там строили немецкие солдаты во время Первой мировой войны. 

Как известно, LVM создало более 350 мест туристических мест отдыха по всей Латвии. 

ФОТО: LVM

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