Latvijas valsts meži благоустроило два природных туристических объекта

На природной тропе Kaltenes kalvas восстановлены деревянные конструкции, вывезены упавшие деревья, которые угрожали безопасности посетителей. Это место известно огромными камнями посреди леса.

На родниках стало проще брать воду, для этого перестроили мостки. Место забора воды там строили немецкие солдаты во время Первой мировой войны.

Как известно, LVM создало более 350 мест туристических мест отдыха по всей Латвии.

ФОТО: LVM