В интернете опубликованы протоколы Рижского рата с 1603 по 1889 год

Коллекция состоит из 386 протоколов Рижского рата (местного органа государственной власти в Риге в 1226-1877 годы) из фондов Латвийского государственного исторического архива. Представитель LNA отмечает, что протоколы являются ценным источником по политической, экономической, социальной, культурной и повседневной истории Риги, Латвии и стран Балтии за период почти 300 лет.

В целях предоставления заинтересованным лицам цифровых копий, в период с 2022 по 2024 год отделами реставрации и оцифровки департамента превентивного сохранения документов LNA были проведены работы по реставрации, консервации, фотофиксации и оцифровке протокольных книг.

При подготовке документов к оцифровке была проведена консервация 74 томов и реставрация восьми томов. В ходе реставрации была разработана новая методология устранения повреждений, вызванных коррозией галльских чернил, а также проведено исследование исторических исправлений. Также собрана подробная информация о каждом томе - его размеры, использованные материалы, повреждения и предыдущие исправления.

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Установлено, что книги были переплетены в пергамент или коровью кожу. Самая легкая книга весит 1,4 килограмма, самая тяжелая - семь килограммов, а вся коллекция в целом - примерно 1390 килограммов. Также было обнаружено, что некоторые книги когда-то имели кожаные переплеты, которые в большинстве случаев утрачены. Тома украшены вырезанными из бумаги блоками синего или сине-красного цвета. Всего было оцифровано около 265 тысяч страниц в высоком качестве и разрешении для долгосрочного хранения и использования.

Книги написаны от руки на немецком языке, и их использование требует навыков немецкой почерковой палеографии. Для повышения доступности исторических источников LNA провела эксперименты с оптическим распознаванием символов и машинным чтением книжных текстов. На платформе Transkribus на основе расшифровок протоколов Рижского рата создана новая модель немецкого почерка и распознаны четыре тома протоколов Рижской думы общим объемом 3170 страниц.

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