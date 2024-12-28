В 1941 году в Денвере в собственном доме был найден мужчина с признаками насильственной смерти, в частности, кто-то забил его кочергой для печи. Когда полиция осмотрела место происшествия, не было найдено никаких признаков взлома, казалось, что мужчину убил... призрак. Это подтвердили и странные шумы в доме и странности, на которые позже жаловалась вдова погибшего. Впрочем, правда, которая открылась, была еще удивительнее и для многих более пугающей, чем истории о призраках.
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"В таких условиях жить может только паук". Случай с бездомным на чердаке дома
Фильмы ужасов о злоумышленниках, которые вламываются в дома чужаков и тайно поселяются там - не редкость. Особо непонятно, кому первому пришла в голову идея такого сценария, однако ясно, что события в Денвере в 1941 году для кого-то послужили конкретным воодушевлением.