Фильмы ужасов о злоумышленниках, которые вламываются в дома чужаков и тайно поселяются там - не редкость. Особо непонятно, кому первому пришла в голову идея такого сценария, однако ясно, что события в Денвере в 1941 году для кого-то послужили конкретным воодушевлением.

В центре событий - бывший предприниматель Филипп Чарльз Питерс и его жена Хелена, которую он любил как никого. В то время 73-летний Фил, как его звали окружающие, уже ушел на заслуженный покой и вместе с Хеленой жил мирной жизнью у себя в доме в Денвере. В сентябре 1941 года Хелена неудачно упала дома и надолго была помещена в больницу. Фил остался дома один, хотя и проводил большую часть времени в больнице рядом с женой.