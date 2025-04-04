Между молотом и наковальней: чего ждать Латвии от торговой войны США и ЕС?

Торговая война между США и Европейским союзом (ЕС) сотрясает Атлантику, но высокие волны тарифов нависли и над балтийскими берегами. Эта война может затронуть каждую лесопилку, каждое экспортно ориентированное предприятие и каждое политическое решение в Риге. Какие отрасли окажутся под наибольшим ударом, насколько реакция Евросоюза будет соответствовать интересам Латвии и с какими геополитическими дилеммами она столкнется, балансируя между своим главным союзником в сфере безопасности (США) и экономическим блоком, частью которого она является (ЕС) - в материале TVNET+.