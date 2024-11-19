От истории о выживании Анны Гуреевой после катастрофы самолета в горах Памир стынет кровь в жилах и спустя восемьдесят лет после драматических событий. В ней нет десятков погибших, но есть жестокость, отчаяние, безумие и выживание, которое было бы легче быстрой смерти. "Проколола вену и дала сыну пить кровь", - писала Анна в письмах, которые достигли нас из ада - ледяной пустыни, в которой она без еды и воды провела 88 дней.

Материалы дела под грифом секретности десятилетиями хранились в глубинах архивов НКВД и КГБ и были найдены только в 90-е годы 20-го века после развала советской империи. Столь тщательно их скрывали не зря - это самая ужасающая история выживания, которую только слышали.

"Метель сходит с ума, и я однако сталась здесь как животное в норе. Хотела задушиться, но руки не слушаются", - писала Анна. 25 марта она написала, что метель продолжается, очень хочется пить - снег не помогает, и ей очень страшно. 28 марта погода улучшилась, светило солнце. Анна поцеловала череп Валерия и написала, что