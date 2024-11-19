От истории о выживании Анны Гуреевой после катастрофы самолета в горах Памир стынет кровь в жилах и спустя восемьдесят лет после драматических событий. В ней нет десятков погибших, но есть жестокость, отчаяние, безумие и выживание, которое было бы легче быстрой смерти. "Проколола вену и дала сыну пить кровь", - писала Анна в письмах, которые достигли нас из ада - ледяной пустыни, в которой она без еды и воды провела 88 дней.
Материалы дела под грифом секретности десятилетиями хранились в глубинах архивов НКВД и КГБ и были найдены только в 90-е годы 20-го века после развала советской империи. Столь тщательно их скрывали не зря - это самая ужасающая история выживания, которую только слышали.