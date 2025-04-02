Детский лагерь мечты на хуторе в Латвии, на который подписан Александр Гудков

"У меня есть маленькая мечта - с нуля построить свой собственный детский лагерь в Латвии. У нас есть огромная территория и наша небольшая команда с утра до вечера работает, чтобы расчистить место для будущих построек. Я совершенно ничего не понимаю в этой теме, поэтому я просто надеюсь, что однажды у нас и вправду что-то да получится", - говорит Изабелла в начале своего пути к мечте.