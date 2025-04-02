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Детский лагерь мечты на хуторе в Латвии, на который подписан Александр Гудков

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Изабелла Патронова
Изабелла Патронова Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

"У меня есть маленькая мечта - с нуля построить свой собственный детский лагерь в Латвии. У нас есть огромная территория и наша небольшая команда с утра до вечера работает, чтобы расчистить место для будущих построек. Я совершенно ничего не понимаю в этой теме, поэтому я просто надеюсь, что однажды у нас и вправду что-то да получится", - говорит Изабелла в начале своего пути к мечте.

TVNET+ отправился в Лимбажский край, чтобы поговорить с Изабеллой о её мечте и посмотреть за ходом работ на хуторе, который через несколько лет должен стать удобным и современным детским лагерем.

Приблизиться на шаг ближе к мечте Изабелле помогает её команда волонтёров, которая практически каждую субботу приезжает вместе с ней в Лимбажский край. В основном это дети и вожатые лагерей, которые ранее организовывала Изабелла.

За успехами и ходом строительства будущего лагеря можно следить в Instagram и TikTok (1,7 и 3,6 тысяч подписчиков соостветственно).

Среди подписчиков хутора в Instagram есть и российский комик Александр Гудков...

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