Александр Спесивцев - российский серийный убийца и каннибал, русский Джеффри Дамер. Он пытал, убил и съел от 14 до 82 человек и считается одним из самых жестоких маньяков в России, хотя многие не слышали о нем и его деяниях, в отличие от печально известного Андрея Чикатило. Убийца, известный как "Сибирский потрошитель" и "Новокузнецкий монстр", не был бы столь плодовитым и не был бы пойман так долго, если бы ему на помощь не пришла его собственная мать.