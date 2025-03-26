Александр Спесивцев - российский серийный убийца и каннибал, русский Джеффри Дамер. Он пытал, убил и съел от 14 до 82 человек и считается одним из самых жестоких маньяков в России, хотя многие не слышали о нем и его деяниях, в отличие от печально известного Андрея Чикатило. Убийца, известный как "Сибирский потрошитель" и "Новокузнецкий монстр", не был бы столь плодовитым и не был бы пойман так долго, если бы ему на помощь не пришла его собственная мать.
"Хочу, чтобы он был счастлив". Маленький мамин убийца и каннибал Сашенька
Рождение монстра
Александр Николаевич Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке, СССР. Он был недоношенным, часто болел и до 12 лет спал с матерью. Его отец был алкоголиком, который часто бил Людмилу, пока женщина не не выдержала и не ушла от мужа, посвятив свою дальнейшую жизнь только сыну. К сожалению, сын рос все более болезненным, агрессивным и опасным для общества.
В подростковые годы он стал совсем неадекватным. Он писал непристойности на стенах домов и терроризировал своих одноклассников с поразительной изобретательностью. В свою очередь мама на поведение сына особого внимания не обращала, говоря, что сын - просто подросток, который хочет доминировать над своими ровесниками. Предупреждения и жалобы учителей она не воспринимала всерьез и отказывалась вступать с ними в дискуссии.