Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.
Для абонентов
Великобритания теперь требует для въезда ETA, обмануться очень легко
Со 2 апреля всем гражданам Европейского союза, планирующим краткосрочную поездку в Великобританию - будь то туризм или посещение близких, - необходимо оформлять электронное разрешение на въезд (ETA).