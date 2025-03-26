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Великобритания теперь требует для въезда ETA, обмануться очень легко

Перевод: rus.tvnet.lv
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ETA для въезда в Великобританию теперь нужен всем жителям ЕС
ETA для въезда в Великобританию теперь нужен всем жителям ЕС Фото: TVNET kolāža / Felicija Vērzemniece

Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.

Со 2 апреля всем гражданам Европейского союза, планирующим краткосрочную поездку в Великобританию - будь то туризм или посещение близких, - необходимо оформлять электронное разрешение на въезд (ETA). 

"В банке мне сказали, что люди теряют и по 200 евро. Все это - случаи мошенничества, и они появляются как рекламные объявления в Google, когда вводишь нужное слово", - рассказывает Яна.

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