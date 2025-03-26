Великобритания теперь требует для въезда ETA, обмануться очень легко

Яна собиралась в путешествие в Великобританию и, исследуя интернет в поисках недавно введенного обязательного электронного разрешения на въезд (ETA), наткнулась на сайт, который внешне выглядел вполне официально. Яна тщательно ввела все свои данные, и когда система запросила оплату в размере 99 фунтов стерлингов, не зная, что реальная стоимость ETA - всего 10 фунтов, она заплатила всю сумму.