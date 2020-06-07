Волосы и ушные палочки: Rīgas ūdens сливает миллионы кубометров сточных вод прямо в Даугаву

Это законные действия, и на них выдано даже специальное разрешение, но с конца прошлого года Государственная служба окружающей среды (VVD) уделяет особенное внимание ситуации.

Причина - жалобы жителей на очевидное содержимое канализации, плавающее в водах Даугавы.

Волосы, предметы гигиены, ушные палочки - все это жители Волери прошлой осенью наблюдали у себя на берегу. Тогда Rīgas ūdens отрицало, что канализационные отходы могут попасть в реку и дальше уже в море.

Во время сильного ливня затопляются не только улицы Риги. В центре и в части Пардаугавы бытовые сточные воды и осадки уходят в одну канализационную систему. Когда идет ливень или быстро тает снег, система перегружается и включается аварийный режим: чтобы не разрушилась сама система, производят аварийный спуск - неочищенные сточные воды вместе с дождевой водой уходят в реку.

Глава VVD Элита Баклане-Ансберга отмечает, что объем неочищенных сточных вод сравнительно большой, если сопоставить его с общим количеством сточных вод. По ее словам, дело не только в сильном ливне: 5,3% сточных вод - это явно больше, чем дождевая вода после сильного ливня.

В нормативных актах не оговорено, сколько неочищенных сточных вод можно спустить в реку.

VVD допускает, что аварийный режим включается слишком часто - осенью прошлого года он заработал и без ливня.

Rīgas ūdens платит пошлину за спуск сточных вод в реку - в прошлом году сумма составила порядка 190 тыс. евро.

Всего VVD выдало разрешение на аварийный слив в 22 точках. Используются чаще всего четыре - в Волери, а также рядом с улицами Аустувес, Мелдру и Ханзас. VVD начало работать с Rīgas ūdens над решением проблемы, возможно, будет введено какое-то временное решение.