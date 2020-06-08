Пн, 8.06.2020
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Как звезды провели эти выходные: строгая диета Анны Семенович и открытие банного сезона

ФОТО: instagram.com/uspenskayalubov_official/juliakovalchuk/annasedokova

Каждую неделю RUS TVNET исследует Instagram знаменитостей в поисках чего-нибудь интересного. Чем занимались звезды в минувшие выходные?

Латвийский блогер Lee Kei полюбовался закатом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катерина Шпица сфотографировалась с лебедями

А Сергей Шнуров - с котом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сергей Бабкин попрыгал с женой

Оказывается, у Стаса Давыдова в гараже зеркало в полный рост

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Любовь Успенская продемонстрировала дико стильную защитную маску. Поехали бы в такой в общественном транспорте?

А в таком платье, как у Ольги Серябкиной?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on

Утреннее селфи от Елены Темниковой

Интересная кафельная плитка в ванной у Анны Седоковой, не правда ли?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

А посмотрите, какой потрясающий кулон у Насти Каменских!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Юлия Ковальчук открыла сезон загара

Эвелина Бледанс сходила в баньку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Эвелина Блёданс (@bledans) on

Банный сезон открыла и Наташа Королева

Дети Максима Галкина поиграли в футбол возле замка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Ксения Собчак сфотографировалась с Александром Гудковым, а это значит, что скоро мы увидим очередной выпуск Comment Out

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Анна Семенович похвасталась тем, что за 10 дней строгой диеты и четыре дня голодания она скинула 4,5 кг

Ей лучше не видеть эту фотографию Демиса Карибидиса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demis Karibidis (@demiskaribidis) on

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