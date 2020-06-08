Как звезды провели эти выходные: строгая диета Анны Семенович и открытие банного сезона

Каждую неделю RUS TVNET исследует Instagram знаменитостей в поисках чего-нибудь интересного. Чем занимались звезды в минувшие выходные?
Латвийский блогер Lee Kei полюбовался закатом
Катерина Шпица сфотографировалась с лебедями
А Сергей Шнуров - с котом
Сергей Бабкин попрыгал с женой
Оказывается, у Стаса Давыдова в гараже зеркало в полный рост
Любовь Успенская продемонстрировала дико стильную защитную маску. Поехали бы в такой в общественном транспорте?
А в таком платье, как у Ольги Серябкиной?
Утреннее селфи от Елены Темниковой
Интересная кафельная плитка в ванной у Анны Седоковой, не правда ли?
А посмотрите, какой потрясающий кулон у Насти Каменских!
Юлия Ковальчук открыла сезон загара
Эвелина Бледанс сходила в баньку
Банный сезон открыла и Наташа Королева
Дети Максима Галкина поиграли в футбол возле замка
Ксения Собчак сфотографировалась с Александром Гудковым, а это значит, что скоро мы увидим очередной выпуск Comment Out
Анна Семенович похвасталась тем, что за 10 дней строгой диеты и четыре дня голодания она скинула 4,5 кг
Ей лучше не видеть эту фотографию Демиса Карибидиса
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