Не выдержали карантин? Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе ищет новое жилье

Скриншот из группы объявлений с поиском квартиры был опубликован в Telegram-канале "Антиглянец".

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Антиглянец"

Ранее Максим уже говорил журналистам, что они с Нино живут отдельно. Тем не менее девушка и ее сын Александр часто гостили у Виторгана.

Сейчас Нинидзе ищет квартиру в престижном районе Москвы. Модели нужна стандартная двушка, с наличием кухни и бытовой техники, ванной комнаты.

В объявлении Нино подчеркивает, что они вместе с сыном творческие натуры, чистоплотные, не шумные москвичи.

Подобное объявление вызвало слухи о расставании пары. Ни Виторган, ни Нинидзе эти предположения никак не комментируют. Еще в мае влюбленные делились фотографиями и видео, которые говорили об их отношениях.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019 году. В настоящее время Ксения счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим находится в романтических отношениях с актрисой и моделью Нино Нинидзе.