Пн, 8.06.2020
Убийство Джорджа Флойда - это не причина, а скорее последняя капля. Даже жестокость полиции является лишь симптомом. Главная причина - превосходство белых, расизм и тому подобные проблемы, которые США не могут решить. Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Не выдержали карантин? Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе ищет новое жилье

Не выдержали карантин? Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе ищет новое жилье

Нино Нинидзе и Максим Виторган

ФОТО: https://www.instagram.com/hello__ru/?hl=en

Многочисленные Telegram-каналы и издания светской хроники заговорили о том, что с парой Нинидзе-Виторган происходит что-то неладное. Причиной слухов стало то, что Нино с сыном стали искать новую квартиру. 

Скриншот из группы объявлений с поиском квартиры был опубликован в Telegram-канале "Антиглянец". 

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Антиглянец"

Ранее Максим уже говорил журналистам, что они с Нино живут отдельно. Тем не менее девушка и ее сын Александр часто гостили у Виторгана. 

Сейчас Нинидзе ищет квартиру в престижном районе Москвы. Модели нужна стандартная двушка, с наличием кухни и бытовой техники, ванной комнаты. 

В объявлении Нино подчеркивает, что они вместе с сыном творческие натуры, чистоплотные, не шумные москвичи. 

Подобное объявление вызвало слухи о расставании пары. Ни Виторган, ни Нинидзе эти предположения никак не комментируют. Еще в мае влюбленные делились фотографиями и видео, которые говорили об их отношениях. 

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019 году. В настоящее время Ксения счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим находится в романтических отношениях с актрисой и моделью Нино Нинидзе.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ