Пн, 8.06.2020
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Первый канал изменил концовку фильма "Брат-2"

Сергей Бодров-младший в фильме "Брат-2"

ФОТО: скриншот видео

7 июня Первый канал показал фильмы "Брат" и "Брат-2". В завершении картины, как обычно, зазвучала песня Вячеслава Бутусова "Последнее письмо"("Гудбай, Америка"), но видеодорожку заменили и показали кадры беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского насилия и расовой дискриминации. 

Как говорилось в анонсе телеканала, показ был приурочен к двадцатилетию второго фильма. Напомним, картина Алексея Балабанова "Брат-2" вышла на экраны 11 мая 2000 года. 

Под песню группы "Наутилус Помпилиус" зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов. 

Как пишет "Медуза", видеонарезка была показана чуть больше минуты, после чего на телеканале началась новостная программа "Время". Сюжет доступен на сайте Первого канала.

"Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния", - такими словами начался этот новостной сюжет.

Рок-музыканты Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, написавшие песню "Гудбай, Америка", а также родные режиссера Алексея Балабанова пока не комментировали случившееся.

Стоит сказать, что зрители были возмущены подобным решением. 

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