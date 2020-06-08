Первый канал изменил концовку фильма "Брат-2"

Как говорилось в анонсе телеканала, показ был приурочен к двадцатилетию второго фильма. Напомним, картина Алексея Балабанова "Брат-2" вышла на экраны 11 мая 2000 года.

Под песню группы "Наутилус Помпилиус" зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Как пишет "Медуза", видеонарезка была показана чуть больше минуты, после чего на телеканале началась новостная программа "Время". Сюжет доступен на сайте Первого канала.

"Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния", - такими словами начался этот новостной сюжет.

Рок-музыканты Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, написавшие песню "Гудбай, Америка", а также родные режиссера Алексея Балабанова пока не комментировали случившееся.

Стоит сказать, что зрители были возмущены подобным решением.

Первый канал в воскресном эфире заменил финальные титры фильма Алексея Балабанова «Брат 2», во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», на кадры протестов в США.



простите, ЧТО — Feldman (@EvgenyFeldman) June 7, 2020

Первый канал подверстал вместо финальных титров «БРАТА-2» погромы в США под «Гудбай Америка».



А чего сразу не наложили на видео-изображения Бодрова и Балабанова рекламу поправок в Конституцию и обнуления Путина? Скоты. pic.twitter.com/5LtuliZ8sn — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 7, 2020

Первый канал вместо титров к фильму «Брат-2» показал кадры протестов в США под песню «Гудбай Америка». Представляю, как бы визжали кремлёвские пропагандисты, если бы на каком-нибудь американском канале после фильма о катастрофе показали фотографии из Норильска pic.twitter.com/6FLY0brAhY — Сталингулаг (@StalinGulag) June 7, 2020