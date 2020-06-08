СМИ: Армен Джигарханян в реанимации. Состояние артиста тяжелое

Известно, что у 84-летнего актера случился инсульт и он был госпитализирован. СМИ сообщают, что он находится в реанимации.

Коллега и друг артиста Марк Рудинштейн отказался давать какие-либо комментарии.

Напомним, в августе 2019 года Джигарханян также был госпитализирован. Говорилось, что у него тяжелое состояние, но это был лишь плановый осмотр. В 2018 году он попадал в больницу пять раз.

Армен Джигарханян - советский и российский актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как "Собака на сене", "Новые приключения неуловимых", "Корона Российской империи, или Снова неуловимые", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Американская дочь", "Московские каникулы", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли", "Бедная Саша" и другие.