Пн, 8.06.2020
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СМИ: Армен Джигарханян в реанимации. Состояние артиста тяжелое

Армен Джигарханян

ФОТО: https://www.instagram.com/dniru/

Советский и российский актер Армен Джигарханян находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Известно, что у 84-летнего актера случился инсульт и он был госпитализирован. СМИ сообщают, что он находится в реанимации. 

Коллега и друг артиста Марк Рудинштейн отказался давать какие-либо комментарии. 

Напомним, в августе 2019 года Джигарханян также был госпитализирован. Говорилось, что у него тяжелое состояние, но это был лишь плановый осмотр. В 2018 году он попадал в больницу пять раз.

Армен Джигарханян - советский и российский актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как "Собака на сене", "Новые приключения неуловимых", "Корона Российской империи, или Снова неуловимые", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Американская дочь", "Московские каникулы", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли", "Бедная Саша" и другие.

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