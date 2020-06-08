Финал VII конкурса "Таланты Инессы Галанте" пройдет в Латвийской национальной библиотеке

В финал конкурса прошли 27 участников, среди них: 7 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 7 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 7 финалистов, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах".

Среди финалистов молодые талантливые вокалисты и инструменталисты со всей Латвии, самому юному - всего 10 лет.

Ежегодно финал конкурса превращается в прекрасный концерт, где звучат произведения прославленных композиторов в исполнении молодых одаренных вокалистов и музыкантов. В этом году из-за карантинных ограничений организаторы конкурса - Фонд Инессы Галанте и Благотворительный фонд банка Rietumu - не могут пригласить всех желающих посетить мероприятие, поэтому обращаются ко всем латвийцам с просьбой поддержать финалистов и стать гостями онлайн-концерта. Прямая видеотрансляция финала конкурса будет вестись из Латвийской национальной библиотеки на протяжении всего дня. Наблюдать за выступлениями талантов и поддержать участников, оставив свой комментарий или передав привет можно будет на официальной страничке конкурса в сети Facebook.

"Таланты Инессы Галанте" ФОТО: Пресс-фото

В состав жюри конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020" вошли опытные педагоги и профессиональные музыканты: патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте; пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис; контртенор Сергей Егерс; музыкальный педагог и политик Дагния Стаке; композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола профессор Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, руководитель кафедры духовых инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, саксофонист Айнар Шабловский.

Благодаря ежегодной поддержке генерального партнера конкурса Благотворительного фонда банка Rietumu лауреаты получат денежные вознаграждения: 200 евро (1-ое место), 150 евро (2-ое место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 500 евро каждому лауреату. Подарки и денежные стипендии получат и педагоги победителей конкурса – 100 евро (1-и 2- места).

Помимо призов и стипендий победители традиционно получают возможность приобрести бесценный опыт работы на одной сцене с великими музыкантами – принять участие в престижных музыкальных событиях и концертах, которые организует Фонд Инессы Галанте.

Галерея: Концерт Инессы Галанте в квартале Калнциема