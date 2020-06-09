Государственная инспекция данных: приложение "Останови Covid" не отслеживает людей

Разработанное совместно с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) приложение "Останови Covid" не отслеживает людей, а его установка на телефон является добровольной, заявили агентству LETA в Государственной инспекции данных.
Важным для жителей Латвии аспектом является тот факт, что приложение устанавливается и используется на добровольной основе.
Инспекция напоминает, что целью обработки личных данных является эпидемиологическая безопасность, в том числе более быстрое выявление случаев Covid-19 и введение мер предосторожности.
Предоставляя по возможности более точную информацию, SPKC может оперативно информировать пользователей приложения о рисках, о том, как и где сделать тест и др.
Инспекция обращает внимание на то, что целью приложения является поддержка SPKC в раскрытии случаев заболевания и выявлении контактных лиц. Получение этой информации требует много времени на публикации в соцсетях, призывы отозваться конкретного человека, который был в контакте с вирусоносителем, а приложение позволяет выполнить эти действия более быстро и точно.
Инспекция подчеркивает, что информация о контактах хранится только в приложении и через 14 дней автоматически удаляется с устройства. Телефон пользователя приложение получает только в том случае, если зафиксирован контакт с заболевшим человеком.
Инспекция отмечает также, что приложение не идентифицирует конкретного человека, не отслеживает его местонахождение, не обрабатывает информацию с устройства, например, контакты, другие приложения, фото, видео и др.
До 2 июня приложение "Останови Covid" в Латвии скачали около 40 000 человек.
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