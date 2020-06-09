Государственная инспекция данных: приложение "Останови Covid" не отслеживает людей

Важным для жителей Латвии аспектом является тот факт, что приложение устанавливается и используется на добровольной основе.

Инспекция напоминает, что целью обработки личных данных является эпидемиологическая безопасность, в том числе более быстрое выявление случаев Covid-19 и введение мер предосторожности.

Предоставляя по возможности более точную информацию, SPKC может оперативно информировать пользователей приложения о рисках, о том, как и где сделать тест и др.

Инспекция обращает внимание на то, что целью приложения является поддержка SPKC в раскрытии случаев заболевания и выявлении контактных лиц. Получение этой информации требует много времени на публикации в соцсетях, призывы отозваться конкретного человека, который был в контакте с вирусоносителем, а приложение позволяет выполнить эти действия более быстро и точно.

Инспекция подчеркивает, что информация о контактах хранится только в приложении и через 14 дней автоматически удаляется с устройства. Телефон пользователя приложение получает только в том случае, если зафиксирован контакт с заболевшим человеком.

Инспекция отмечает также, что приложение не идентифицирует конкретного человека, не отслеживает его местонахождение, не обрабатывает информацию с устройства, например, контакты, другие приложения, фото, видео и др.

До 2 июня приложение "Останови Covid" в Латвии скачали около 40 000 человек.