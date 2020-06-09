Стартует новый сериал Семена Слепакова с Анной Михалковой и Федором Бондарчуком

"Окаянные дни" - это сборник историй об измене, деньгах и отдыхе во время изоляции. Сообщается, что состоит из 10 эпизодов, которые сняли Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.

"Сидели с [сценаристом] Максом [Туханиным], писали другой сериал, разговорились про самоизоляцию и начали придумывать разные дурацкие ситуации - как обычная жизнь подменяется этим новым форматом существования. И как в таких условиях люди начинают раскрываться по-другому, с неожиданных сторон. А потом смотрим — мы уже сериал пишем", - рассказал он изданию "Медуза".