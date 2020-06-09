Вт, 9.06.2020
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  • Стартует новый сериал Семена Слепакова с Анной Михалковой и Федором Бондарчуком

Стартует новый сериал Семена Слепакова с Анной Михалковой и Федором Бондарчуком

Анна Михалкова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

11 июня на платформе Premier выходит новый сериал "Окаянные дни". Известно, что это новый screenlife-проект Семена Слепакова. Об этом пишет "Медуза". 

"Окаянные дни" - это сборник историй об измене, деньгах и отдыхе во время изоляции. Сообщается, что состоит из 10 эпизодов, которые сняли Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.

В "Окаянных днях" сыграли Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко и другие. 

Семен Слепаков объяснил, что проект возник случайно.

"Сидели с [сценаристом] Максом [Туханиным], писали другой сериал, разговорились про самоизоляцию и начали придумывать разные дурацкие ситуации - как обычная жизнь подменяется этим новым форматом существования. И как в таких условиях люди начинают раскрываться по-другому, с неожиданных сторон. А потом смотрим — мы уже сериал пишем", - рассказал он изданию "Медуза". 

Видео: Трейлер сериала "Окаянные дни"

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