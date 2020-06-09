В Москве сняли режим самоизоляции, а песня Кипелова "Я свободен" стала самым популярным треком

После отмены режима самоизоляции в Москве служба сервиса "Яндекс.Музыка" разместила информацию о самом популярном треке. Им стала композиция Валерия Кипелова "Я свободен".
"Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен". В топ также вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees, Feeling Good группы Muse", - написано в исследовании.
Также сервис рассказал, что большая часть слушателей сообщили, что пойдут на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь" кавер группы "Кино" в исполнении коллектива Zdob si Zdub.
Сообщается, что в исследовании приняли участие 1,1 тысячи слушателей "Яндекс.Музыки" в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!