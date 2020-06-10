В Латвии появится военная средняя школа - в усадьбе

С 1 сентября 2021 года двери откроет новая школа - профессиональная военная школа им. полковника Оскара Калпакса, пишет Diena.
Здесь в общей сложности смогут обучаться 200 кадетов, которые получат профессию младшего военного руководителя.
Правительство уже дало этой идее Министерства обороны зеленый свет.
До начала следующего года вместе с Министерством образования и науки планируется разработать необходимый стандарт для профессии младшего военного руководителя и соответствующую программу обучения.
Подать проект распоряжения о создании средней школы необходимо до 31 марта 2021 года. Обучение будет проходить в Скрундском крае, в Рудбаржской усадьбе.
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