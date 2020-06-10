В Латвии появится военная средняя школа - в усадьбе

Здесь в общей сложности смогут обучаться 200 кадетов, которые получат профессию младшего военного руководителя.

Правительство уже дало этой идее Министерства обороны зеленый свет.

До начала следующего года вместе с Министерством образования и науки планируется разработать необходимый стандарт для профессии младшего военного руководителя и соответствующую программу обучения.

Подать проект распоряжения о создании средней школы необходимо до 31 марта 2021 года. Обучение будет проходить в Скрундском крае, в Рудбаржской усадьбе.