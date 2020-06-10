Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.
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В Латвии появится военная средняя школа - в усадьбе

Мероприятие памяти полковника Оскара Калпакса

ФОТО: LETA

С 1 сентября 2021 года двери откроет новая школа - профессиональная военная школа им. полковника Оскара Калпакса, пишет Diena.

Здесь в общей сложности смогут обучаться 200 кадетов, которые получат профессию младшего военного руководителя. 

Правительство уже дало этой идее Министерства обороны зеленый свет.

До начала следующего года вместе с Министерством образования и науки планируется разработать необходимый стандарт для профессии младшего военного руководителя и соответствующую программу обучения.

Подать проект распоряжения о создании средней школы необходимо до 31 марта 2021 года. Обучение будет проходить в Скрундском крае, в Рудбаржской усадьбе. 

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