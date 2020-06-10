"Мы ходим на премьеры и сидим в разных концах зала". Нагиев рассказал о любимой женщине

Известно, что Нагиев был женат один раз - на актрисе и телеведущей Алисе Шер с 1986 года по 2010-й. В их браке родился сын Кирилл, которому сейчас 30 лет.

В интервью Юрию Дудю Дмитрий обмолвился, что Кирилл - его старший сын, но о младших детях и их маме говорить отказался.

В беседе с корреспондентом "7Дней" Нагиев признался, что любимая женщина рядом с ним много лет.

"Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки - так называют Гражданский проспект, где я вырос... Я ценю дружбу.

И мне повезло: моя любимая женщина - мой лучший друг...

В последнее время какие-то пародии на меня вылезли, где мое эго, мое саморисование выставляется на первый план. Но в жизни мне это совершенно не присуще. Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь - вот без чего меня нет! Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу - вот без чего меня нет", - сказал Нагиев в интервью.

Нагиев объяснил, что мешает ему назвать имя любимой женщины и появиться вместе с ней перед камерами на какой-нибудь премьере. Светские вечеринки актер обычно игнорирует, но порой делает исключение.

"Я считаю, что артиста должны знать по его делам, а не по голой заднице. Держать в секрете личную жизнь легко - просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность", - пояснил Нагиев.