Тюрьма за рисунки: в России ЛГБТ-активистке предъявили обвинение в распространении порнографии

Как сказала сама Юлия, она дала подписку о неразглашении информации предварительного следствия, поэтому не может говорить о деталях постановления.

История Юлии

Цветкова вела несколько просветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков.

Осенью 2019 года в ее доме и в детской студии, где она раньше работала, были проведены обыски.

Распространение порнографии связывают публикациями рисунков с вагинами на странице "Монологи вагины". По этому делу Цветковой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

В свою очередь, в начале уже этого года, на девушку было заведено еще административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Согласно словам Юлии, поводом послужило изображение в соцсети "ВКонтакте" с надписью "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи". На картинке можно видеть две однополые пары с детьми. В декабре 2019 года ее уже штрафовали по той же статье.

Согласно неофициальной информации, суд состоится примерно через месяц.

Ряд людей стал выходить на одиночные пикеты в поддержку активистки, а в соцсетях появились тэги #ЗаЮлю и #свободуЮлииЦветковой.

По моим подсчётам #заЮлю пока вышло около 65-70 пикетчиц и пикетчиков в разных городах. Спасибо вам огромное.



Свободу Юлии Цветковой.

Будем весь месяц поднимать шум, как умеем. pic.twitter.com/9v7PBTEA3Q — даша пишет (@Tihiipiket) June 9, 2020

#заюлю

ситуация с коронавирусом не даёт мне возможности куда-то поехать и физически встать в одиночный пикет, но я очень хочу выразить свое возмущение по поводу того, что активистке/художнице/режиссерке юлии цветковой грозит до 6 лет лишения свободы pic.twitter.com/nIjSU0WRPi — это не настя (@pizdagnida) June 9, 2020

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Юлия прибывала под домашним арестом.