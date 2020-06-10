Ср, 10.06.2020
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Тюрьма за рисунки: в России ЛГБТ-активистке предъявили обвинение в распространении порнографии

ФОТО: vk.com/julieflower

ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой официально было предъявлено обвинение по статье о распространении порнографии, сообщает "ОВД-Инфо".

Как сказала сама Юлия, она дала подписку о неразглашении информации предварительного следствия, поэтому не может говорить о деталях постановления.

История Юлии

Цветкова вела несколько просветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков.

Осенью 2019 года в ее доме и в детской студии, где она раньше работала, были проведены обыски. 

Распространение порнографии связывают публикациями рисунков с вагинами на странице "Монологи вагины". По этому делу Цветковой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

 

В свою очередь, в начале уже этого года, на девушку было заведено еще административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Согласно словам Юлии, поводом послужило изображение в соцсети "ВКонтакте" с надписью "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи". На картинке можно видеть две однополые пары с детьми. В декабре 2019 года ее уже штрафовали по той же статье.

Согласно неофициальной информации, суд состоится примерно через месяц.

Ряд людей стал выходить на одиночные пикеты в поддержку активистки, а в соцсетях появились тэги #ЗаЮлю и #свободуЮлииЦветковой.

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Юлия прибывала под домашним арестом.

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