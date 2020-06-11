Елена Воробей об осложнениях из-за коронавируса: "Думала начинать пить антидепрессанты"

Ранее стало известно, что популярная российская артистка Елена Воробей борется с коронавирусом. Сейчас звезда призналась, что у нее появились осложнения. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.
Началась болезнь с того, что 53-летняя артистка ощутиласильные боли в спине и слабость. Лекарства ей почти не помогали. Теперь же у нее начались серьезные осложнения из-за Covid-19.
"Не выходила на связь, простите, друзья... Было тяжеловато и физически, и психологически", - написала она.
Звезда лечится дома и соблюдает все предписания врачей. После компьютерной томографии легких, стало известно, что у нее поражены около 25% легких.
"Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние - одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса", - объяснила она.
Воробей отметила, что у нее пропал слух и сильно закладывало уши. Что касается пневмонии, то с ней она столкнулась первый раз в жизни.
Елена Яковлевна советует всем, кто столкнулся с болезнью, не заниматься самолечением, а обращаться к медикам.
"Главное не нервничать. Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Много пить жидкости - пять-семь литров! - указала она.
5 июня Елене Воробей исполнилось 53 года. Из-за болезни этот праздник звезда встречала дома с тесном семейном кругу.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!