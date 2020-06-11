Елена Воробей об осложнениях из-за коронавируса: "Думала начинать пить антидепрессанты"

Началась болезнь с того, что 53-летняя артистка ощутиласильные боли в спине и слабость. Лекарства ей почти не помогали. Теперь же у нее начались серьезные осложнения из-за Covid-19.

"Не выходила на связь, простите, друзья... Было тяжеловато и физически, и психологически", - написала она.

Звезда лечится дома и соблюдает все предписания врачей. После компьютерной томографии легких, стало известно, что у нее поражены около 25% легких.

"Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние - одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса", - объяснила она.

Воробей отметила, что у нее пропал слух и сильно закладывало уши. Что касается пневмонии, то с ней она столкнулась первый раз в жизни.

Елена Яковлевна советует всем, кто столкнулся с болезнью, не заниматься самолечением, а обращаться к медикам.

"Главное не нервничать. Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Много пить жидкости - пять-семь литров! - указала она.

5 июня Елене Воробей исполнилось 53 года. Из-за болезни этот праздник звезда встречала дома с тесном семейном кругу.