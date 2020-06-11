HBO Max убрал из каталога фильм "Унесенные ветром"

Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из каталога фильмов картину "Унесенные ветром". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Унесенные ветром" - это продукт своего времени, он изображает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Эти расистские изображения были неправильны тогда и являются неправильными сегодня", - написано на ресурсе.
Тем не менее, на HBO пообещали вернуть картину позже, но она появится "с обсуждением ее исторического контекста и осуждением тех самых изображений", но при этом фильм будет представлен в том виде, в котором был создан изначально.
"Если мы хотим создать более справедливое, равноправное и инклюзивное будущее, мы должны сначала признать и понять нашу историю", - объяснили в HBO.
Напомним, "Унесенные ветром" вышли в 1939 году. Это четырехчасовой фильм о истории любви Скарлетт О’Хары и Ретта Батлера, которая начинается во время гражданской войны между Севером и Югом США.
В главных ролях: Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Режиссер картины Виктор Флеминг получил за нее восемь премий "Оскар".
Темнокожая актриса Хэтти Макдэниел за свою роль в фильме также получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, удостоившейся этой награды. Однако на церемонии она сидела отдельно от своих коллег по фильму из-за расового разделения.
Напомним, что многие другие медиакомпании пересмотрели свой контент на фоне антирасистских протестов в США. К примеру, Paramount Network отказался показывать сериал "Полицейские".
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