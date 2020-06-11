За несколько часов онлайн-кастинг Laima Voice получил почти полмиллиона просмотров

"С нами постоянно присутствовала энергия Лаймы и поэтому этот кастинг стал не просто очередным туром, а целым концертом, даже более - полноценным шоу! Нас всех, без исключения, безумно вдохновили выступления конкурсантов. Каждый участник был настоящей звездой, и иногда было даже трудно поверить, что можно так безупречно выступать вживую! Благодаря великолепной студии и технической команде RISEBA мы убедились, что онлайн-шоу - действительно проект будущего! Поддержку в организации кастинга нам оказала также Юрмала. Всеобщими усилиями удалось на отличном уровне провести столь грандиозное событие. И, конечно, от лица всей команды я хотела бы поблагодарить каждого, кто прислал нам заявки и поделился частичкой своего творчества. Я уверена, что наших конкурсантов ждет невероятный творческий успех!" - поделились своими эмоциями организаторы конкурса Laima Voice Ольга Соловьева и Олег Савицкий.