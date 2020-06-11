За несколько часов онлайн-кастинг Laima Voice получил почти полмиллиона просмотров

В минувшие выходные в социальной сети ОК.ru прошел первый грандиозный онлайн-кастинг Международного конкурса вокалистов Laima Voice. Во время прямого эфира из студии Центра архитектуры и медиа H2O 6 RISEBA перед жюри выступили 130 молодых талантов из Латвии, России, Украины, Казахстана, Израиля и других стран!
Трансляция шоу вызвала настоящий ажиотаж, почти полмиллиона просмотров всего за несколько часов.
В рамках кастинга каждому участнику конкурса предлагалось в течение минуты выступить и продемонстрировать свои вокальные данные перед жюри. В комиссию жюри вошли: пианист, продюсер, аранжировщик и бессменный руководитель оркестра Laima Rendezvous Festival - Роберт Альбрехт, латвийская певица и преподаватель по вокалу Рута Дудума, композитор и продюсер Янис Кирсис, продюсер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Элита Милграве и организаторы Международного конкурса вокалистов Laima Voice Ольга Соловьева и Олег Савицкий.
Все участники также получили оценку и от музы проекта Лаймы Вайкуле, что особенно ценно, учитывая внушительное количество конкурсантов. Латвийская певица дала понять, что действительно ищет "талант" и желает предоставить сцену своего фестиваля восходящей звезде!
"С нами постоянно присутствовала энергия Лаймы и поэтому этот кастинг стал не просто очередным туром, а целым концертом, даже более - полноценным шоу! Нас всех, без исключения, безумно вдохновили выступления конкурсантов. Каждый участник был настоящей звездой, и иногда было даже трудно поверить, что можно так безупречно выступать вживую! Благодаря великолепной студии и технической команде RISEBA мы убедились, что онлайн-шоу - действительно проект будущего! Поддержку в организации кастинга нам оказала также Юрмала. Всеобщими усилиями удалось на отличном уровне провести столь грандиозное событие. И, конечно, от лица всей команды я хотела бы поблагодарить каждого, кто прислал нам заявки и поделился частичкой своего творчества. Я уверена, что наших конкурсантов ждет невероятный творческий успех!" - поделились своими эмоциями организаторы конкурса Laima Voice Ольга Соловьева и Олег Савицкий.
Сегодня жюри конкурса стоит перед сложной задачей - им предстоит выбрать лучших из лучших. Уже через несколько дней участники Laima Voice узнают свои оценки, и самые сильные конкурсанты смогут побывать на мастер-классах профессиональных вокальных тренеров и известных артистов, а финалистов ждет преображение под чутким руководством самой Лаймы Вайкуле.
Победитель конкурса получит уникальную возможность выступить в рамках международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который состоится в к/з "Дзинтари" уже следующим летом!