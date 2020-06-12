Яна Брук и звезда TikTok Элина о сериале, кибербуллинге и "Рынке шкур"

24 июня стартует новый сезон сериала Lielie Muļķi ("Большие дураки"). RUS TVNET смог пообщаться с латвийскими блогерами Яной Брук и Элиной Пакалне, которых пригласили принять участие в съемках. Девушки пообещали нам, что серии с их участием будут подобны взрыву.
Элина Пакалне
Популярный блогер Элина Пакалне. Ее больше знают как звезду соцсети TikTok.
На данный момент на ее общем с сестрой аккаунте (Latvian Sisters) 1,5 миллиона подписчиков. Эта очень большая цифра для Латвии. Подобных столь популярных латвийских блогеров в TikTok девушка назвать не может.
Элина вместе с Яной Брук снимается в сериале Lielie muļķi. Предложение о съемке поступило неожиданно, и она сначала решила, что это шутка.
"Потом меня позвали на переговоры. Предложили роль, и я поняла, что это все серьезно. Похожего сериала в Латвии еще нет!" - заверила Элина.
Пакалне считает, что для Латвии это настоящий прорыв.
"Пошлые шутки и мат - это неприемлемо для наших людей. Этой смелостью меня и зацепил этот сериал", - отмечает блогер.
Элина рассказала, что она в душе интроверт и очень удивилась, когда увидела большую съемочную команду. Она призналась, что не привыкла к такому. Ее героиня - довольно скромная и тихая девушка.
"Меня шокировало, как продюсер мог выбрать меня на эту роль. Как в моем Instagram-аккаунте, где я более смелая и открытая, он это разглядел", - удивляется Элина.
Девушка указала, что их блогерская троица - она, Яна Брук и ютубер Беата Берзиня (Beta Beidz) - устроит "тройной убийственный удар" для всех зрителей.
Яна Брук
"Я не знаю, откуда у них мой номер!" - воскликнула Яна. Блогер призналась, что предложение было невероятным, неожиданным и шокирующим.
"Я была в Айзпуте. Мы с тобой снимали программу "В чем фишка?", а потом мне сразу позвонили", - вспомнила Яна этот день.
Брук указала, что она попала на съемки "просто по звонку". Что касается кастинга, то когда девушка говорила с создателями сериала, то они сразу сказали, что уже знали, что Аню будет играть именно Яна.
"Они полгода следили за моим Instagram-аккаунтом", - удивилась она.
Костюмы для сериала были подобраны у блогера и стилиста Сергея Хатанзейского в Volga Vintage.
Яна не стала отрицать, что ей было очень страшно сниматься, ведь она не так хорошо владеет латышским языком.
"У меня нет никого, с кем говорить по-латышски, и я очень страдаю по этому поводу. Я всю жизнь говорю на русском. Я бы, может, хорошо говорила, но мне не с кем... Я надеюсь, что люди, с которыми я познакомилась на съемках сериала, как-то повлияют на мою жизнь в плане латышского языка", - надеется она.
Брук немного рассказала нам о своем персонаже - "русская, которая плохо говорит по-латышски". В каком-то смысле Яна играет саму себя, "но в какой-то глубокой-глубокой латышской деревне!".
Во время съемок популярный в Латвии ютубер Beta Beidz предложила записать блог, в котором Яна обучала бы ее нецензурной брани на русском языке.
"Это была не моя идея... Мы подружились, она сама предложила научить ее русским фразочкам... На этом видео я впервые публично говорю на латышском языке", - подчеркнула красавица.
Съемки в порно за 3 тысячи евро
Яна Брук подтвердила, что ей действительно предлагали сниматься в порнофильме. Для этого девушке надо было отправиться в Мексику. Сумма получилась такой большой, потому что предложение поступило через знакомого Яны, который напрямую занимается этим бизнесом. Если бы были посредники, то, конечно, сумма была бы лишь 500 евро. Но блондинка отметила, что отказалась от этого предложения, так как оно ее не интересовало.
"Я верю, что смогу реализоваться без порно... Но я к этому нормально отношусь... Конечно, иногда хочется просто показать сиськи и получить много денег", - объясняет она.
Оскорбленной из-за этого приглашения Яна себя не ощутила.
"Когда тебя приглашают сниматься в порно - это не оскорбление. Это означает, что человек тебя считает красивой и сексуальной. Они же тоже должны это продавать", - поясняет она.
"Рынок шкур" и травля в Сети
Недавно Брук также прокомментировала для телеканала "Россия 24" случай с Telegram-каналом "Рынок шкур", куда выставляют фотографии Instagram-моделей и рассказывают, что девушки занимаются эскортом. Многие подвергаются шантажу, ведь информация идет от анонимов и часто является неправдой.
Яна рассказала, что и у нас в Латвии был подобный случай. Некие парни завели Telegram-канал, в котором стали публиковать снимки девушек и рассказывать, что они занимаются эскорт-услугами. Часть из опубликованного там было ложью. Девушки не могли никак себя оправдать. В полицию, по словам Яны, обращаться было бессмысленно.
Про Брук тоже было несколько публикаций, но она смогла это пережить, ведь уже не первый раз было что-то подобное. Но что делать молодым и незащищенным девушкам?
"Кибербуллинг до сих пор не наказуем. Но от этой травли можно умереть. В мире уже есть статистика самоубийств. И не факт, что подобного нет в Латвии!" - считает она.
Галерея: Промо-мероприятие сериала Lielie muļki
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!