Дело о трагических домашних родах в Елгаве. Суд переносят

Напомним, в прошлом году в Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю.

Сейчас идет суд. Из обвинения известно, что погибшей был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.

Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребенок родился мертвым.

На следующий день девушке было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии.

Судебное слушание по этому делу было назначено на пятницу, 12 июня. На заседании планировалось заслушать показания обвиняемого. Однако помощник председателя суда Санита Гриншпоне сообщила агентству LETA, что судебное заседание было исключено из-за отсутствия судьи.

Когда пройдет следующее слушание, пока неизвестно.