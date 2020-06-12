Отстраненного мэра Даугавпилса обвинили в репрессиях; он высказался про "распилы"

Это лишь некоторые из обвинений, которые вчера, 11 июня, на заседании Даугавпилсской городской думы прозвучали в адрес теперь уже бывшего мэра города Андрея Элксниньша ("Согласие") из уст его первого заместителя Яниса Лачплесиса (Латгальская партия).

Напомним, запрос об освобождении мэра от должности подписали восемь депутатов думы. Сам Элксниньш счел это комплиментом, заявив, что по поводу недоработок в самоуправлении проводятся проверки.

Он напомнил, что смена власти в Даугавпилсе происходит уже третий раз за три года, и подчеркнул, что только с приходом молодых и образованных людей в политической жизни города можно будет покончить со "старой властью".

Об этом пишут Diena.

Бывший мэр отметил, что смена власти в городе назревала уже давно, а особенно с января, когда прошла ревизия в одном из муниципальных предприятий Даугавпилса, в ходе которой были обнаружены поддельные документы о закупках и разбазаривание средств.

"Неспособность "обеспечить слаженную работу думских депутатов", мол, не даёт спокойно пилить" - написал на своем Facebook экс-мэр Даугавпилса.

Также Элксниньш считает, что его отстранение связано с финансированием на сумму 43 млн евро закупки для города транспортных средств и трамвайных рельсов, где, по словам политика, "свои интересы есть и у Лачплесиса, и у еще одного бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса". Его слова приводит Latvijas avīze.