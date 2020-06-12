"Все начинается с "травки": Наташа Королева об употреблении наркотиков и алкоголя

Наташа Королева призналась, что да, в 90-х было меньше наркотиков, но был алкоголь. По ее мнению, сейчас молодежь "меньше бухает, но курит траву".

Впервые наркотики она попробовала в Майами. Там ей дали попробовать покурить марихуану. Звезда рассказала, что было весело, но она отказывается от всего подобного.

"Мне хватает собственных ресурсов. Я допингов не ищу", - указала Королева.

Тяжелых наркотиков певица не пробовала. Наташа объяснила, что она и не особо пьющая. Каждый раз после употребления алкоголя ей потом плохо, хотя иногда и есть желание сильно напиться.

"Мне потом плохо. Дико болит голова", - говорит звезда.

Королева рассказала, что с ней был случай, когда ее "подтравили" текилой и ей стало очень плохо. Муж Наташи Сергей Глушко успел доставить артистку домой. Там она пообещала супругу, что больше так пить не будет. Наташа подчеркнула, что свою клятву она сдержала.

Что касается вопроса о легализации марихуаны, то, с одной стороны, ничего криминального в этом артистка не видит, а с другой стороны - есть определенные "но". Ей кажется, что у ее коллег, которые употребляют, начинается определенная деградация. Личность меняется, но не сразу.

"Если в меру или по особым праздникам - это одна история. Если бухать каждый день, то мы видим, что с людьми происходит... Все начинается с "травки", а заканчивается тяжелым..." - говорит она.

Напомним, Наташа Королева много лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. Супруги воспитывают единственного сына Архипа.

Видео: Интервью Наташи Королевой украинскому YouTube-каналу "Люкс ФМ"