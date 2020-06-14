Весной на большие экраны вышел фильм Гая Ричи "Джентльмены". Кажется, что об этой ленте говорили все: картина била рейтинги, а в группах на Facebook люди искали, где можно купить те самые спортивные костюмы "команды Тренера". Актерский состав фильма по-настоящему звездный - Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант чего только стоят! Однако было в списке имен еще одно - Элиот Самнер.

Не можете ее вспомнить? 29-летняя девушка сыграла наркозависимую Лору Пресфилд, которая связалась с плохой компанией и ушла от родителей, живших в британском поместье. В итоге родители обратились к гангстеру Микки Пирсону, который согласился помочь вернуть в девушку домой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А между тем в жизни Элиот Паулина Самнер известна сразу несколькими достижениями - в музыке, моделинге и кинематографе! Кроме того, она дочь известного музыканта Стинга и актрисы Труди Стайлер, а по своей крутизне - уже почти обогнала их! 

Музыка

Девушка является солисткой и композитором группы I Blame Coco, в связи с этим и ее псевдоним - Коко (Coco). Творческое имя также отличается и по той причине, что Элиот не хочет эксплуатировать славу звездного папы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я никогда не хотела быть очередным ребенком, который пошел по стопам своих родителей. Но да, мой папа гордится мною. Он все же мой отец. Но он делает свою музыку, а я - свою, не нужно нас сравнивать. Серьезно. Даже если мы в чем-то и похожи, то это просто особенность нашей работы", - признавалась Элиот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Элиот Паулина начала заниматься музыкой в возрасте четырех лет. Она освоила фортепиано, гитару и барабаны, а сама сочиняет музыку с 15 лет. Поэтому закономерно, что в 17 она уже подписала свой первый контракт и выпустила первый сингл.

"Музыка для меня всегда было тайной. Это было очень личное для меня. Так что я тайно писала песни, но никогда не играла для всех",

- говорила девушка.

Дебютный альбом Коко назывался The Constant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что интересно, у Коко уже бывало много серьезных контрактов и коллабораций: в числе тех, с кем сотрудничала девушка - шведская певица Robyn и британский музыкант Пит Доэрти. Помимо выпусков синглов Элиот покоряла техно-сцену - выступала в клубах Берлина под псевдонимом DJ Vaal. 

Стоит отметить, что Самнер часто спрашивают, откуда у нее такой низкий голос. На это звезда иронично говорит:

"Это все из-за виски и сигарет".

Не понимаете, почему часто задают этот вопрос? Просто послушайте: 

Музыка Элиот - серьезная. Это не песни для маленьких девочек, тексты и музыка намного глубже. Критики не раз уже сравнивали некоторые ее песни с синглами группы отца (в том числе из-за схожести голосов), однако никто не отрицает и ее яркую индивидуальность.

Моделинг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка, кстати, успела поработать моделью! Так, например, на ее счету сотрудничество с Burberry и Marc Jacobs. В свою очередь, модный дом Valentino взял ее трек Species в качестве саундтрека для совместного ролика с mytheresa.com.

Из последнего: Calvin Klein в начале 2020 года выпустил новый аромат CK Everyone, одним из амбассадоров является Элиот. Журналу Vanity Fair она признавалась, что еще в детстве ей нравились рекламные кампании CK, потому данный проект для нее значит многое.

Кроме "Джентльменов"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Начиная с 2001 года у Самнер было несколько эпизодических ролей. Самой большой была роль именно в "Джентльменах", но стоит отметить, что у девушки еще все впереди: поклонники с нетерпением будут ждать очередную часть франшизы о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В фильме она будет играть хладнокровную убийцу, и стоит отметить, что девушка специально тренировалась и готовилась к этой роли. Ее коллеги по съемочной площадке - настоящие звезды.

Тут вам и Дэниэл Крейг и Леа Сейду, Рами Малек и Ана де Армас. Ранее премьера была назначена на апрель этого года, но ее перенесли на ноябрь из-за сами знаете чего.

Для девушки участие в съемках франшизы - исполнение еще одного из заветных желаний: Элиот - большая поклонница франшизы.

Любовь к унисексу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Коко - редкий гость на светских мероприятиях, но иногда ее можно на них увидеть. Например, на лондонской премьере "Джентльменов"  актриса предстала в черном брючном костюме мужского кроя и белой рубашке с галстуком. Ранее на некоторых светских мероприятиях ее стиль не сильно отличался.

Нетрудно догадаться, что черный - любимый цвет Самнер, а вещи оверсайз всегда есть в ее шкафу. 

Элиот - лесбиянка

Для родителей и близких ее сексуальная ориентация никогда не была секретом. Но каминг-аут случился только в 2015 году. Певица признавалась, что сначала считала, что ей нравятся как девушки, так и парни, но с возрастом поняла, что привлекают ее только женщины.

Стоит также отметить, что Коко не причисляет себя к какому-либо из гендеров, поскольку отрицает четкие определения.

"Мы должны относиться ко всем одинаково. Я не хочу, чтобы общество навязывало мне, как выглядеть, какие вещи носить. Мы все равны",

- признавалась как-то Коко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О ее отношениях известно мало: Элиот была несколько лет в отношениях с моделью Люси фон Альтен. Девушки даже вместе принимали участие в съемках рекламы Marc Jacobs. В свою очередь, в 2018 году она была замечена в компании актрисы Жозефин де ла Бом - экс-супруги британского диджея, музыканта, продюсера и обладателя статуэток "Грэмми" Марка Ронсона.

Что еще известно о девушке? 

  • Элиот - борец за экологию. В своем Instagram Коко не раз призывала пользователей обратить внимание на проблему вырубки лесов.

  • Она страдает от симптомов потери обоняния после черепно-мозговой травмы в 2009 году.

  • Элиот еще и художница! В своем Instagram-профиле девушка часто публикует снимки картин, а также процесс их создания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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