От дочери крутейшего музыканта до "дочери-наркоманки": Коко Самнер - вы запомните ее надолго

Весной на большие экраны вышел фильм Гая Ричи "Джентльмены". Кажется, что об этой ленте говорили все: картина била рейтинги, а в группах на Facebook люди искали, где можно купить те самые спортивные костюмы "команды Тренера". Актерский состав фильма по-настоящему звездный - Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант чего только стоят! Однако было в списке имен еще одно - Элиот Самнер.

Не можете ее вспомнить? 29-летняя девушка сыграла наркозависимую Лору Пресфилд, которая связалась с плохой компанией и ушла от родителей, живших в британском поместье. В итоге родители обратились к гангстеру Микки Пирсону, который согласился помочь вернуть в девушку домой.

А между тем в жизни Элиот Паулина Самнер известна сразу несколькими достижениями - в музыке, моделинге и кинематографе! Кроме того, она дочь известного музыканта Стинга и актрисы Труди Стайлер, а по своей крутизне - уже почти обогнала их!

Музыка

Девушка является солисткой и композитором группы I Blame Coco, в связи с этим и ее псевдоним - Коко (Coco). Творческое имя также отличается и по той причине, что Элиот не хочет эксплуатировать славу звездного папы.

"Я никогда не хотела быть очередным ребенком, который пошел по стопам своих родителей. Но да, мой папа гордится мною. Он все же мой отец. Но он делает свою музыку, а я - свою, не нужно нас сравнивать. Серьезно. Даже если мы в чем-то и похожи, то это просто особенность нашей работы", - признавалась Элиот.

Элиот Паулина начала заниматься музыкой в возрасте четырех лет. Она освоила фортепиано, гитару и барабаны, а сама сочиняет музыку с 15 лет. Поэтому закономерно, что в 17 она уже подписала свой первый контракт и выпустила первый сингл.

"Музыка для меня всегда было тайной. Это было очень личное для меня. Так что я тайно писала песни, но никогда не играла для всех",

- говорила девушка.

Дебютный альбом Коко назывался The Constant.

Что интересно, у Коко уже бывало много серьезных контрактов и коллабораций: в числе тех, с кем сотрудничала девушка - шведская певица Robyn и британский музыкант Пит Доэрти. Помимо выпусков синглов Элиот покоряла техно-сцену - выступала в клубах Берлина под псевдонимом DJ Vaal.

Стоит отметить, что Самнер часто спрашивают, откуда у нее такой низкий голос. На это звезда иронично говорит:

"Это все из-за виски и сигарет".

Не понимаете, почему часто задают этот вопрос? Просто послушайте:

Музыка Элиот - серьезная. Это не песни для маленьких девочек, тексты и музыка намного глубже. Критики не раз уже сравнивали некоторые ее песни с синглами группы отца (в том числе из-за схожести голосов), однако никто не отрицает и ее яркую индивидуальность.

Моделинг

Девушка, кстати, успела поработать моделью! Так, например, на ее счету сотрудничество с Burberry и Marc Jacobs. В свою очередь, модный дом Valentino взял ее трек Species в качестве саундтрека для совместного ролика с mytheresa.com.

Из последнего: Calvin Klein в начале 2020 года выпустил новый аромат CK Everyone, одним из амбассадоров является Элиот. Журналу Vanity Fair она признавалась, что еще в детстве ей нравились рекламные кампании CK, потому данный проект для нее значит многое.

Кроме "Джентльменов"

Начиная с 2001 года у Самнер было несколько эпизодических ролей. Самой большой была роль именно в "Джентльменах", но стоит отметить, что у девушки еще все впереди: поклонники с нетерпением будут ждать очередную часть франшизы о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В фильме она будет играть хладнокровную убийцу, и стоит отметить, что девушка специально тренировалась и готовилась к этой роли. Ее коллеги по съемочной площадке - настоящие звезды.

Тут вам и Дэниэл Крейг и Леа Сейду, Рами Малек и Ана де Армас. Ранее премьера была назначена на апрель этого года, но ее перенесли на ноябрь из-за сами знаете чего.

Для девушки участие в съемках франшизы - исполнение еще одного из заветных желаний: Элиот - большая поклонница франшизы.

Любовь к унисексу

Коко - редкий гость на светских мероприятиях, но иногда ее можно на них увидеть. Например, на лондонской премьере "Джентльменов" актриса предстала в черном брючном костюме мужского кроя и белой рубашке с галстуком. Ранее на некоторых светских мероприятиях ее стиль не сильно отличался.

Нетрудно догадаться, что черный - любимый цвет Самнер, а вещи оверсайз всегда есть в ее шкафу.

Элиот - лесбиянка

Для родителей и близких ее сексуальная ориентация никогда не была секретом. Но каминг-аут случился только в 2015 году. Певица признавалась, что сначала считала, что ей нравятся как девушки, так и парни, но с возрастом поняла, что привлекают ее только женщины.

Стоит также отметить, что Коко не причисляет себя к какому-либо из гендеров, поскольку отрицает четкие определения.

"Мы должны относиться ко всем одинаково. Я не хочу, чтобы общество навязывало мне, как выглядеть, какие вещи носить. Мы все равны",

- признавалась как-то Коко.

О ее отношениях известно мало: Элиот была несколько лет в отношениях с моделью Люси фон Альтен. Девушки даже вместе принимали участие в съемках рекламы Marc Jacobs. В свою очередь, в 2018 году она была замечена в компании актрисы Жозефин де ла Бом - экс-супруги британского диджея, музыканта, продюсера и обладателя статуэток "Грэмми" Марка Ронсона.

Что еще известно о девушке?

Элиот - борец за экологию. В своем Instagram Коко не раз призывала пользователей обратить внимание на проблему вырубки лесов.

Она страдает от симптомов потери обоняния после черепно-мозговой травмы в 2009 году.

Элиот еще и художница! В своем Instagram-профиле девушка часто публикует снимки картин, а также процесс их создания.