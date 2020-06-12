PTAC о концерте Иглесиаса: если до 12 июня вы не получили денег за билеты, то можно обращаться в полицию

Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает распространителя билетов SIA Biļešu serviss выполнять сроки выплат по несостоявшемуся концерту испанского исполнителя Энрике Иглесиаса. Об этом сообщает LETA.
Представитель центра Эвия Лене указала, что в связи с несостоявшимся мероприятием 5 декабря, уже 8 января 2020 года компании следовало начать возврат денег за билеты на несостоявшийся концерт.
PTAC определил, что до 12 июня тем потребителям, кто приобретал билет за наличные, следует возместить их стоимость из средств, которыми находились у компания на момент, когда стало известно об отмене.
Возврат денежных средств осуществляется в порядке очереди.
Сейчас центр ждет, что выплаты осуществятся до 19 июня 2020 года.
Если же у компании не будет на счету необходимых средств для возвращения потребителям, то пострадавшие имеют право обратиться к организатору мероприятия "ART BG - Management EOOD" или же к Госполиции в качестве потерпевших.
Напомним, что 5 декабря в Риге должен был состояться концерт испанского певца Энрике Иглесиаса (Enrique Igleasias). Музыкант должен был посетить Латвию в рамках мирового тура All the hits Live.
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