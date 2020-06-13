Сб, 13.06.2020
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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: погибли более 50 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

У берегов Туниса затонул небольшое судно с мигрантами из Африки, в результате чего погибли 55 человек, сообщает Deutsche welle.

Судно отправилось из Туниса в Италию в прошлую субботу, однако перевернулось и затонуло.

Первые погибшие были найдены уже в воскресенье, однако поиски продолжались всю неделю.

Более 30 погибших были найдены в море, а еще более 20 тел вынесло на тунисский архипелаг Керкенна.

Среди жертв есть женщины и дети.

Капитаном судна был гражданине Туниса, в свою очередь мигранты - из стран Африки к югу от Сахары, в основном из Кот-д'Ивуара.

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