У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: погибли более 50 человек

Судно отправилось из Туниса в Италию в прошлую субботу, однако перевернулось и затонуло.

Первые погибшие были найдены уже в воскресенье, однако поиски продолжались всю неделю.

Более 30 погибших были найдены в море, а еще более 20 тел вынесло на тунисский архипелаг Керкенна.

Среди жертв есть женщины и дети.

Капитаном судна был гражданине Туниса, в свою очередь мигранты - из стран Африки к югу от Сахары, в основном из Кот-д'Ивуара.