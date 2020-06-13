У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: погибли более 50 человек

У берегов Туниса затонул небольшое судно с мигрантами из Африки, в результате чего погибли 55 человек, сообщает Deutsche welle.
Судно отправилось из Туниса в Италию в прошлую субботу, однако перевернулось и затонуло.
Первые погибшие были найдены уже в воскресенье, однако поиски продолжались всю неделю.
Более 30 погибших были найдены в море, а еще более 20 тел вынесло на тунисский архипелаг Керкенна.
Среди жертв есть женщины и дети.
Капитаном судна был гражданине Туниса, в свою очередь мигранты - из стран Африки к югу от Сахары, в основном из Кот-д'Ивуара.
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