От дяди Тома до Джанго: как американская культура выдавливает из себя по капле расизм

Произведений искусства, так или иначе касавшихся расизма, в истории американской культуры великое множество. Мы решили вспомнить некоторые, важнейшие из них, те, в которых тема расовых отношений вызывала широкий общественный резонанс. Этот взгляд неизбежно субъективен.

"Хижина дяди Тома" (Uncle Tom's Cabin), Гарриет Бичер Стоу, 1852 год

Дядю Тома продают на невольничьем рынке. Литография Анри-Дезире Шарпентье. Иллюстрация к одному из первых изданий романа Getty Images

Опубликованный еще во времена рабства и пронизанный пафосом аболиционизма роман вызвал огромный общественный резонанс и считается одним из предвестников начала Гражданской войны, которая в конечном итоге привела к отмене рабства.

Выступавшие за сохранение рабства южане его категорически не приняли. Появился даже целый жанр "анти-том литература" - романы, в которых отношения между рабами и их хозяевами описывались в патриархальном стиле и отстаивалась идея блага рабства для самих чернокожих и их неспособности жить самостоятельно без контроля белых.

В то же время в растущем самосознании афроамериканского населения США фигура доброго, не склонного к сопротивлению пожилого раба дяди Тома стала символом покорности, а словосочетание "дядя Том" стало презрительно-оскорбительным по отношению к тем чернокожим, которые придерживались идеи ненасильственного сопротивления расизму.

"Рождение нации" (The Birth of a Nation), Дэвид Гриффит, 1915

Ку-клукс-клан в полном парадном облачении готовится линчевать чернокожего. Кадр из фильма «Рождение нации». Роль чернокожего играет белый актер с выкрашенным черной краской лицом. Getty Images

Грандиозная трехчасовая эпопея - значительная веха в истории кинематографа. В 1992 году Библиотека Конгресса признала "культурное, историческое и эстетическое значение" ленты Гриффита и включила ее для вечного хранения в Национальный реестр фильмов.

И тем не менее, "Рождение нации", повествующее о событиях Гражданской войны 1861-1865 годов, стало, по словам одного из историков, "самым неоднозначным фильмом в истории американского кино". Афроамериканцы изображены в фильме как люди с низким интеллектом и сексуально агрессивные по отношению к белым женщинам. А созданный в 1865 году, на исходе Гражданской войны, бывшими офицерами Конфедеративной армии Юга Ку-клукс-клан предстает как героическая позитивная сила.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), которая появилась в 1909 году и считается старейшей в Америке организацией по защите гражданских прав, проводила митинги протеста против демонстрации фильма и требовала его запрета.

Зато прекративший свою деятельность в 1870-е годы Ку-клукс-клан, воспользовавшись прославлением себя и своего дела в "Рождении нации", уже спустя буквально несколько месяцев после выхода фильма возродился и продолжил свою расистскую деятельность.

"Унесенные ветром" (Gone with the Wind), роман - Маргарет Митчелл, 1936, фильм - Виктор Флеминг, 1939

Хэтти Макдэниэл, первая чернокожая актриса, удостоенная "Оскара", вместе с Вивьен Ли – Скарлетт О’Харой – в фильме "Унесенные ветром" Getty Images