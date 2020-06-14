"Взрыв на макаронной фабрике" и станция метро. 8 фактов о самом русскоязычном районе Риги

Плявниеки - один из самых молодых и густонаселенных районов Риги. Богатой истории он не имеет, но рассказать о нем, поверьте, можно многое. Этот район консервативен, приезжие здесь могут потеряться в лабиринтах советских типовых построек. Однако тысячи рижан ежедневно с радостью возвращаются сюда после работы. Здесь происходит жизнь.