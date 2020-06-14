Вс, 14.06.2020
Люди не готовы признавать свою болезнь, а использование лекарств похоже на ее признание. Элмар Ранцанс, врач-психиатр
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  • "Взрыв на макаронной фабрике" и станция метро. 8 фактов о самом русскоязычном районе Риги

"Взрыв на макаронной фабрике" и станция метро. 8 фактов о самом русскоязычном районе Риги

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Самый молодой и самый русскоязычный район столицы

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Плявниеки - один из самых молодых и густонаселенных районов Риги. Богатой истории он не имеет, но рассказать о нем, поверьте, можно многое. Этот район консервативен, приезжие здесь могут потеряться в лабиринтах советских типовых построек. Однако тысячи рижан ежедневно с радостью возвращаются сюда после работы. Здесь происходит жизнь.

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Самый молодой и самый русскоязычный район столицы

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