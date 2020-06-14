Дочь Михаила Ефремова про каминг-аут и ДТП: "Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал"

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария дала интервью журналу Wonderzine.
Ранее она стала героиней программы "Секрет на миллион", где сделала каминг-аут. Анна Мария призналась, что ожидала той, реакции, которая была у людей.
"В личке было много хейта, конечно, но одно сообщение "Благодаря тебе я смог сделать каминг-аут перед родителями, и они приняли меня" перекрыло весь тот поток грязи, который полился на меня. Я помог человеку. И это главное", - сказала она.
Она призналась, что пыталась связаться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, но ей так и не ответили. В итоге она обратилась через интервью.
"Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю. Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие. Я не религиозный человек и даже активно признаю вред религии. Но не так давно я поставила свечку в православном храме, потому что, насколько я знаю, Сергей был православным человеком. И мне бы хотелось почтить его память так, в какой форме почтили бы вы. Я не прошу у вас прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", - цитирует Анну Марию Wonderzine.
Сейчас, после аварии она не собирается закрывать свои страницы в соцсетях. Ее не пугает то, что кто-то обвиняет ее в черном пиаре. Анна Мария подчеркнула, что не собирается молчать, она хочет донести свою позицию.
"Такое ощущение, что все это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", - подытожила она.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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