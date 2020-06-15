Как звезды провели эти выходные: Семенович на рыбалке, Николаев в саду и Катерина Шпица на рынке

Каждую неделю мы исследуем Instagram знаменитостей в поисках чего-нибудь интересненького. Мы заглянули в шкаф Кети Топурии и в сад к Игорю Николаеву, но на этом наше любопытство не закончилось.
Кети Топурия сфотографировалась в шкафу
Большой выбор одежды и у Анастасии Волочковой
Вы только посмотрите, как похорошела Москва при Малахове!
А Санкт-Петербург - при Алене Водонаевой
Эвелина Бледанс в своем Instagram отрекламировала удобрения. Такого мы еще не видели!
Похоже на Мангальсалу, но нет - это Настя Ивлеева с друзьями в Финском заливе
Весенний Максим Галкин и его дети
У Игоря Николаева в саду появились черешни и груши
Анна Семенович добывает еду...
...а Яна Кошкина пошла более легким путем и просто купила поесть
Леонид Агутин не забывает о спорте
У Мити Фомина тоже все в порядке с этим делом
Это DJ Грув. Просто так. Давно о нем ничего не слышно
Суровый Баста
Грациозная Юлия Ковальчук
Невероятное чувство юмора Катерины Шпицы
А это улов резидента Comedy Club Антона Иванова
Завтрак Демиса Карибидиса
Безопасное селфи от Елены Темниковой
Белоснежный Дима Билан
Андрей Мерзликин ощипывает яблоню
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