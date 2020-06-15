Пн, 15.06.2020
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  • Как звезды провели эти выходные: Семенович на рыбалке, Николаев в саду и Катерина Шпица на рынке

Как звезды провели эти выходные: Семенович на рыбалке, Николаев в саду и Катерина Шпица на рынке

ФОТО: nstagram.com/mf_agent/maxgalkinru/malakhov007

Каждую неделю мы исследуем Instagram знаменитостей в поисках чего-нибудь интересненького. Мы заглянули в шкаф Кети Топурии и в сад к Игорю Николаеву, но на этом наше любопытство не закончилось.

Кети Топурия сфотографировалась в шкафу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Большой выбор одежды и у Анастасии Волочковой

Вы только посмотрите, как похорошела Москва при Малахове!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А Санкт-Петербург - при Алене Водонаевой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эвелина Бледанс в своем Instagram отрекламировала удобрения. Такого мы еще не видели!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Похоже на Мангальсалу, но нет - это Настя Ивлеева с друзьями в Финском заливе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Весенний Максим Галкин и его дети

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Игоря Николаева в саду появились черешни и груши

Анна Семенович добывает еду...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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...а Яна Кошкина пошла более легким путем и просто купила поесть

Леонид Агутин не забывает о спорте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

У Мити Фомина тоже все в порядке с этим делом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Это DJ Грув. Просто так. Давно о нем ничего не слышно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DJ GROOVE | EVOORG (@djgrooverussia) on

Суровый Баста

Грациозная Юлия Ковальчук

Невероятное чувство юмора Катерины Шпицы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on

А это улов резидента Comedy Club Антона Иванова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anton Ivanov (@banderas_spb) on

Завтрак Демиса Карибидиса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demis Karibidis (@demiskaribidis) on

Безопасное селфи от Елены Темниковой

Белоснежный Дима Билан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Мерзликин ощипывает яблоню

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