Организаторы "Оскара" внесли новые поправки в регламент

Американская киноакадемия очередные правки в регламент премии "Оскар".
Теперь номинантов на главную премию - "Лучший фильм" - всегда будет ровно десять. Раньше их число варьировалось от пяти до десяти. Об этом сообщается на сайте Академии.
Нововведение вступает в силу в 2022 году, на 94-й церемонии "Оскар".
Следующая цереминия пока пройдет по старым правилам.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса академики разрешили номинировать фильмы, чьи премьеры вынужденно состоялись не в кинотеатрах, а на онлайн-платформах.
Теперь, 93-я церемония вручения премии "Оскар", которую перенесли, должна пройти 28 февраля 2021 года.
Галерея: Afterparty премии "Оскар" (2019)
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