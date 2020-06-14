Вс, 14.06.2020
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Организаторы "Оскара" внесли новые поправки в регламент

Продюсеры "Зеленой книги".

ФОТО: MIKE SEGAR / REUTERS

Американская киноакадемия очередные правки в регламент премии "Оскар".

Теперь номинантов на главную премию - "Лучший фильм" - всегда будет ровно десять. Раньше их число варьировалось от пяти до десяти. Об этом сообщается на сайте Академии. 

Нововведение вступает в силу в 2022 году, на 94-й церемонии "Оскар". 

Следующая цереминия пока пройдет по старым правилам.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса академики разрешили номинировать фильмы, чьи премьеры вынужденно состоялись не в кинотеатрах, а на онлайн-платформах. 

Теперь, 93-я церемония вручения премии "Оскар", которую перенесли, должна пройти 28 февраля 2021 года.

Галерея: Afterparty премии "Оскар" (2019) 

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