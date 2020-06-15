Ночная потливость: почему она появляется и когда пора идти к специалисту?

О самых распространенных причинах ночного потоотделения и симптомах, указывающих на то, что пора идти к врачу, рассказывает сертифицированный фармацевт Аманда Озолиня.

"Чрезмерное потоотделение по ночам - распространенная проблема, и чаще всего она не связана с внешними факторами. Бывает, что потливость вызывает что-то абсолютно безобидное, например, температура в спальне, материал одежды для сна и постельного белья и даже продукты, которые были съедены перед отправлением в постель.

Однако если потоотделение слишком интенсивное, причина обычно медицинская. В таких случаях рекомендуется сходить к врачу, чтобы своевременно установить причину и начать лечение", - поясняет фармацевт.

Гормональные нарушения и колебания

У женщин ночная потливость часто бывает связана с гормональными колебаниями во время менопаузы или перименопаузы. Исследования свидетельствуют о том, что 80% женщин в это время сталкиваются с так называемыми приливами, вызывающими усиленное потоотделение по ночам. Однако гормональные изменения вероятны и в других случаях: перед менструациями, в период пубертата или беременности.

Такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя или злоупотребление жирными блюдами, также стимулируют работу потовых желез.

Гормональные колебания могут повлиять не только на сон, но и на физическое и эмоциональное самочувствие и повлечь на собой ощущение усталости, плохое настроение, нередко также увеличение массы тела. Если наблюдается какой-либо из этих симптомов, следует обратиться к семейному врачу, который назначит оптимальное лечение.

Ночная потливость как побочный эффект употребления медикаментов

Некоторые лекарства могут иметь такой побочный эффект, как ночная потливость. Если вы недавно начали принимать новый препарат, после чего появилось усиленное потоотделение по ночам, нужно проконсультироваться с врачом, выписавшим это лекарство. Такой побочный эффект чаще всего вызывают антидепрессанты и другие психиатрические препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту болеутоляющие средства, лекарства для лечения диабета и гормональной терапии щитовидной железы. Аманда Озолиня подчеркивает:

чтобы лекарства принесли здоровью человека максимальную пользу, перед их употреблением нужно обязательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом;

кроме того, все изменения в самочувствии во время приема лекарств нужно обязательно обсудить со специалистом.

Ночная потливость - признак борьбы с инфекцией

Когда тело борется с вызванной вирусом или бактерией инфекцией, повышается и температура тела, что приводит к усиленному потоотделению, особенно по ночам. Инфекции могут быть разными, начиная от не слишком опасного для здоровья вируса герпеса вплоть до туберкулеза и ВИЧ. Причиной также может быть хроническое воспаление, например, бронхиальная астма: если кашель не проходит больше трех недель, значит, пора обратиться к врачу.

Фармацевт отмечает, что

порой виновником может быть и очень серьезное заболевание, например, сонное апноэ, онкологические болезни или такие неврологические заболевания, как инсульт.

Поэтому, если ночная потливость наблюдается регулярно, следует незамедлительно обратиться к врачу. В свою очередь, тем, у кого ночная потливость бывает редко и не сопровождается другими симптомами, фармацевт дает несколько простых советов, которые помогут уменьшить потоотделение и улучшить качество сна.

В теплые месяцы по возможности спите с открытым окном. Если это невозможно, рекомендуется проветрить спальню перед сном. Исследования показывают, что наилучшая температура для сна - 18 градусов по Цельсию.

Выбирайте соответствующие времени года постельное белье и одежду для сна - желательно из натурального и дышащего материала.

Перед сном лучше не есть острые, соленые, щедро сдобренные перцем, калорийные блюда и не употреблять алкогольные напитки, так как они не только стимулируют потоотделение, но и усиливают запах пота.

Физическую активность лучше планировать в первой половине дня, так как активные спортивные занятия перед сном могут способствовать усиленному потоотделению и ночью.