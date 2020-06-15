Наталия Орейро подала документы на получение гражданства РФ

Актриса призналась, что однажды она уже обращалась в посольство России. Она не стала скрывать, что много путешествует и имеет связи с этой страной.

"Меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - цитирует Орейро агентство ТАСС.

Начало положила штука в эфире шоу "Вечерний Ургант".

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", - сказала она.

Напомним, в 2019 году в разговоре с ведущим передачи Иваном Ургантом актриса отметила, что была в России уже примерно 15 раз и является "самой русской из иностранцев".

"Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт", - сказала она. На это ведущий передачи предложил ей обратиться к президенту с этой просьбой напрямую.

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - заявила артистка.

Она назвала себя даже "более русской, чем Жерар Депардье", который получил российский паспорт по указу президента РФ в январе 2013 года.