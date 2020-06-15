"Это был крик о помощи": Муцениеце рассказала Собчак о насилии в браке с Прилучным

Латвийская актриса Агата Муцениеце стала героиней выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Артистка попыталась объяснить Ксении Собчак, зачем записала видеообращение о насилии.
Издание "Комсомольская правда" сообщило, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
В понедельник, 15 июня, брак был расторгнут мировым судом при помощи общего адвоката. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов.
Было ли насилие со стороны Прилучного?
"Это действительно был крик о помощи... Это было под эмоциями... Была ситуация, что он выбросил мой телефон... Мне казалось, что если я сейчас не запишу такое видео, то у меня не останется доказательства. Мне казалось, что предать огласке будет спасением не только меня, но и других, кто молчит...
Потом я сожалела, что это сделала. Но что сделано, то сделано. Поэтому мне показалось, что плюс в том, что тема домашнего насилия встала на первое место", - попыталась объяснить свою позицию Муцениеце.
Агата вспомнила и про Регину Тодоренко, которая пожертвовала 2 миллиона рублей (более 25 тысяч евро) фонду "Насилию.Нет".
"Это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия. Это точно... Поднимать руку тоже можно по-разному", - указала она.
Агата считает, что только в России такое странное понимание о насилии. Она привела в пример фразу "Бьет - значит любит". Женщины часто придумывают оправдания: "Ну ударил, но отец хороший". Что касается отношений с Прилучным, то их расставание, по мнению Муцениеце, пойдет ему на пользу.
"Он превышал физическую силу над женщиной", - ответила Агата на вопрос Собчак.
Муцениеце объяснила, что у пары всегда были страстные отношения с битьем посуды и разбрасыванием предметов.
"Наши отношения были изначально суперэмоциональными", - призналась актриса.
Собчак расспросила и про отношения Павла с алкоголем.
"Измененное сознание. Наверное, да. Но он еще и артист. У него нервный фон разбит", - указала Агата.
Актриса считает, что после того, как она разместила это видео, другая женщина, которая будет с Прилучным, должна задуматься - сможет ли она сделать так, чтобы человек вел себя по-другому.
"Мы потеряли любовь, семью и друг друга", - подытожила она.
Оказалось, что в соцсетях Муцениеце извинилась не за свои слова о насилии, а за то, что их пара распалась.
"Люди не должны всю жизнь жить с одним и тем же человеком", - считает Агата.
"Паша похож на моего папу"
Актриса обратилась за помощью к психологу, чтобы пережить происходящее.
Решение о разводе было принято обоюдно. Она отмечает, что примирение уже невозможно. Муцениеце рассказала, что Павел часто первым бросал фразы о разводе.
Агата не отрицает, что подсознательно нашла человека, который похож на ее отца. Актриса его не помнит, но он был алкоголиком.
"Паша похож на моего папу", - сказала она.
Для нее было настоящей обидой, что супруг не оценил, что она чем-то жертвовала ради него. Буквально "была ручкой от кружки".
Как Прилучный и Муцениеце поделят имущество
Актриса объяснила, что она не собирается судиться с бывшим супругом. Они уже заранее все разделили и распределили.
Она объяснила Ксении, что дом останется за Павлом, а она себе оставит квартиру. Если бы он решил забрать квартиру, то Агата не стала бы с ним судиться.
"Я не тот человек, который будет делить имущество... Мне квартира - ему дом... Он и больше зарабатывает... Я заработаю... Делить коробку я не буду", - указала звезда.
Мнение психолога: нужна ли Агате помощь?
В этот выпуск Собчак привлекла для консультаций психолога и гипнотерапевта Анну Сметанникову, которая проанализировала ответы Муцениеце. Специалист отметила, что во всем интервью у актрисы есть улыбка защиты: "До конца она не может рассказать правду".
"Человек, который долго находится в созависимых отношениях, здесь у нее может стираться грань... Ни разу она не ответила прямо на вопрос", - подчеркнула Сметанникова.
Эксперт сказала, что видит "подавленные эмоции" и "скрытую агрессию" во многих ответах. Определенно, по мнению психолога, у Муцениеце есть синдром жертвы.
Анна считает, что Агате необходима помощь психолога, чтобы в дальнейшем избежать нервного срыва.
Напомним, ранее стало известно, что Павел оплатил лечение Агаты Муцениеце после расставания.
В конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.
Видео: Интервью Ксении Собчак с Агатой Муцениеце
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!