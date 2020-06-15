"Это был крик о помощи": Муцениеце рассказала Собчак о насилии в браке с Прилучным

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.

В понедельник, 15 июня, брак был расторгнут мировым судом при помощи общего адвоката. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов.

Было ли насилие со стороны Прилучного?

"Это действительно был крик о помощи... Это было под эмоциями... Была ситуация, что он выбросил мой телефон... Мне казалось, что если я сейчас не запишу такое видео, то у меня не останется доказательства. Мне казалось, что предать огласке будет спасением не только меня, но и других, кто молчит...

Потом я сожалела, что это сделала. Но что сделано, то сделано. Поэтому мне показалось, что плюс в том, что тема домашнего насилия встала на первое место", - попыталась объяснить свою позицию Муцениеце.

Агата вспомнила и про Регину Тодоренко, которая пожертвовала 2 миллиона рублей (более 25 тысяч евро) фонду "Насилию.Нет".

"Это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия. Это точно... Поднимать руку тоже можно по-разному", - указала она.

Агата считает, что только в России такое странное понимание о насилии. Она привела в пример фразу "Бьет - значит любит". Женщины часто придумывают оправдания: "Ну ударил, но отец хороший". Что касается отношений с Прилучным, то их расставание, по мнению Муцениеце, пойдет ему на пользу.

"Он превышал физическую силу над женщиной", - ответила Агата на вопрос Собчак.

Муцениеце объяснила, что у пары всегда были страстные отношения с битьем посуды и разбрасыванием предметов.

"Наши отношения были изначально суперэмоциональными", - призналась актриса.

Собчак расспросила и про отношения Павла с алкоголем.

"Измененное сознание. Наверное, да. Но он еще и артист. У него нервный фон разбит", - указала Агата.

Актриса считает, что после того, как она разместила это видео, другая женщина, которая будет с Прилучным, должна задуматься - сможет ли она сделать так, чтобы человек вел себя по-другому.

"Мы потеряли любовь, семью и друг друга", - подытожила она.

Оказалось, что в соцсетях Муцениеце извинилась не за свои слова о насилии, а за то, что их пара распалась.

"Люди не должны всю жизнь жить с одним и тем же человеком", - считает Агата.

"Паша похож на моего папу"

Актриса обратилась за помощью к психологу, чтобы пережить происходящее.

Решение о разводе было принято обоюдно. Она отмечает, что примирение уже невозможно. Муцениеце рассказала, что Павел часто первым бросал фразы о разводе.

Агата не отрицает, что подсознательно нашла человека, который похож на ее отца. Актриса его не помнит, но он был алкоголиком.

"Паша похож на моего папу", - сказала она.